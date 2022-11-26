open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Усилены требования к качеству производимого в ЕАЭС шоколада
pixabay.com Сегодня, 02:34
109
Сегодня, 02:34
109
Фото: pixabay.com

Усилены требования к качеству производимого в ЕАЭС шоколада

Требования к качеству шоколада к производителям, работающим в странах ЕАЭС, утвердили на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Решением совета ЕЭК внесены изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", которые позволят защитить потребителей от ввода в заблуждение при покупке шоколадных изделий. В частности, установлены специальные требования к шоколадным изделиям, запрещающие использование растительных масел (жиров) (есть ряд исключений), ароматизаторов, имитирующих шоколадный вкус. Официально введены такие идентификационные показатели шоколадных изделий и какао-продуктов как с добавлениями и без добавлений (горький, темный, обыкновенный, сладкий, молочный и т.д.), с указанием минимального процента сухого остатка какао, масла какао и других ингредиентов.

"Ввод данных единых требований к производителям стран периметра ЕАЭС в качестве обязательных и контроль за их соблюдением позволят создать условия для развития добросовестной конкуренции", - отмечается в пресс-релизе.

Заседание прошло в режиме онлайн. Казахстанскую сторону возглавил вице-премьер – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ЕАЭС #производство #конкуренция #пищевая продукция #пищевая индустрия #ЕЭК
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:34
109
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх