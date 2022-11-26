Усилены требования к качеству производимого в ЕАЭС шоколада

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Требования к качеству шоколада к производителям, работающим в странах ЕАЭС, утвердили на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Решением совета ЕЭК внесены изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", которые позволят защитить потребителей от ввода в заблуждение при покупке шоколадных изделий. В частности, установлены специальные требования к шоколадным изделиям, запрещающие использование растительных масел (жиров) (есть ряд исключений), ароматизаторов, имитирующих шоколадный вкус. Официально введены такие идентификационные показатели шоколадных изделий и какао-продуктов как с добавлениями и без добавлений (горький, темный, обыкновенный, сладкий, молочный и т.д.), с указанием минимального процента сухого остатка какао, масла какао и других ингредиентов.

"Ввод данных единых требований к производителям стран периметра ЕАЭС в качестве обязательных и контроль за их соблюдением позволят создать условия для развития добросовестной конкуренции", - отмечается в пресс-релизе.

Заседание прошло в режиме онлайн. Казахстанскую сторону возглавил вице-премьер – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.