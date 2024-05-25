Ушёл из жизни знаменитый казахстанский нутрициолог
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На 95 году ушёл из жизни президент Казахстанской академии питания, известный нутрициолог Торегельды Шарманович Шарманов, передаёт BaigeNews.kz.
Соболезнования родным и близким легенды казахстанского здравоохранения выразила глава Минздрава страны Акмарал Альназарова.
"Вклад Торегельды Шармановича в здравоохранение нашей страны и его неоценимая помощь не только медицинскому сообществу, но и всем гражданам республики, остаются бесценными. Всю свою жизнь он посвятил развитию отечественной медицины", — отметила министр.
На протяжении 12 лет Торегельды Шарманович возглавлял министерство здравоохранения и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания – одной из ведущих научных организаций страны.
Торегельды Шарманович был удостоен множества наград, включая звание Еңбек Ері - высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, а также высшую степень отличия Всемирной Организации Здравоохранения – премию Леона Бернара, что подчеркивает его исключительные заслуги на международной арене.
"Имя Академика Шарманова Торегельды Шармановича навсегда вписано золотыми буквами в историю медицины и будет служить вдохновением для будущих поколений. Министерство здравоохранения скорбит вместе с семьей, коллегами и друзьями академика Шарманова. Светлая память о великом человеке, враче, учителе и настоящем патриоте будет жить в наших сердцах", — говорится в сообщении.
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