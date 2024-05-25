Ушёл из жизни знаменитый казахстанский нутрициолог

На 95 году ушёл из жизни президент Казахстанской академии питания, известный нутрициолог Торегельды Шарманович Шарманов, передаёт BaigeNews.kz.

Соболезнования родным и близким легенды казахстанского здравоохранения выразила глава Минздрава страны Акмарал Альназарова.

"Вклад Торегельды Шармановича в здравоохранение нашей страны и его неоценимая помощь не только медицинскому сообществу, но и всем гражданам республики, остаются бесценными. Всю свою жизнь он посвятил развитию отечественной медицины", — отметила министр.

На протяжении 12 лет Торегельды Шарманович возглавлял министерство здравоохранения и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания – одной из ведущих научных организаций страны.

Торегельды Шарманович был удостоен множества наград, включая звание Еңбек Ері - высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, а также высшую степень отличия Всемирной Организации Здравоохранения – премию Леона Бернара, что подчеркивает его исключительные заслуги на международной арене.