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Ушедшие из России германские компании могут утвердиться в Казахстане

Сегодня, 17:50
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:50
Сегодня, 17:50
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Компании, прекратившие сотрудничество с Россией, могут обосноваться в Казахстане. Об этом на Казахстанско-Германском форуме в Астане заявила руководитель внешнеэкономического продвижения и финансирования Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Герлинда Хекман, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Следует учитывать текущие вызовы. В частности, российскую агрессию в нарушении международного права против Украины с ужасными последствиями для мирных людей и народного хозяйства. Всё это очень хорошо чувствуется. Те немецкие компании, которые покинули Россию, могут утвердиться в Казахстане", - сказала она.

Говоря об отношениях Казахстана и Германии, она затронула проблему изменения климата.

"Нужны меры по декарбонизации наших экономик. Принятие Казахстаном Стратегии по климатической нейтральности до 2060 года мы считаем очень перспективным шагом. Казахстанская экономика, на наш взгляд, имеет потенциал стать важным действующим игроком на мировом рынке декарбонизации. Немецкие компании увидели потенциал Казахстана и готовы реализовывать проекты по декарбонизации Казахстана", - отметила она.

Хекманн добавила, что Германия готова адаптировать и создавать рыночные условия для инвестиций в различные сферы экономики Казахстана, а также отметила важность создания в стране соответствующего климата и инфраструктуры.

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