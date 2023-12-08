Уровень производственного травматизма снизился в Казахстане

Ежегодно в Казахстане происходит свыше 1,5 тысячи несчастных случаев на производстве. Из них порядка 200 - со смертельным исходом. Об этом сообщили на заседании комиссии по правам человека при президенте РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"За последние шесть лет травматизм снизился на 12 процентов. Но, к сожалению, конкретные примеры, которые были в этом году, показывают, что ситуация требует более решительных мер", - сказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

В 2022 году зафиксировано более 600 случаев профессиональных заболеваний. Более 10 тысяч граждан находятся на диспансерном учёте. 16 тысяч человек утратили трудоспособность из-за приобретённых на производстве заболеваний и травм.

В рамках гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом, в прошлом году 681 тысяча человек получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда на сумму 276 миллиардов тенге.

В отношении 609 тысяч граждан работодателями перечисляются обязательные пенсионные взносы на сумму 69,5 миллиарда тенге.

В этом году более 15 тысячам человек, которые фактически получили инвалидность на производстве, оказана поддержка из четырёх источников на сумму 26,2 миллиарда тенге.

На заседании комиссии также сообщили, что задолженность по зарплате в Казахстане на данный момент составляет 840 миллионов тенге. Количество трудовых конфликтов снизилось в три раза.