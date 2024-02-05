Уровень культуры и сервиса намерены повышать в аэропортах Казахстана

В Казахстане аэропортам поручили повысить уровень культуры и сервиса при проведении досмотра авиапассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

На совещании в Минтранспорта было отмечено, что расширяется маршрутная сеть со странами Персидского залива, Азии и Европы.

"В этой связи отмечена необходимость кардинального пересмотра стандартов и требований при обслуживании авиапассажиров с учетом особенности их идентичности", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что из-за низкого сервиса обслуживания в аэропортах может быть нивелирована проводимая в стране работа по развитию туризма и привлечению инвестиции.

По итогам совещания персоналу аэропортов поручили проявлять вежливость, тактичность, приветливость и эмпатию. Сотрудникам досмотра поручили учитывать особенности этнической, культурной и религиозной идентичности авиапассажиров при проведении предполетного досмотра.

Кроме того, теперь при подборе персонала в аэоропортах должны уделять внимание знанию иностранных языков и учитывать лучшие качества при формировании KPI для сотрудников.

Помимо этого, на примере аэропорта Астаны будет утверждена единая форма и знаки различия для сотрудников службы авиационной безопасности. У сотрудников досмотра службы авиационной безопасности появятся нагрудные видеорегистраторы.

Будут также пересмотрены стандарты и требования по обязательному прохождению персоналом различных тренингов и курсов, предусматривающих повышения уровня культуры и сервиса при проведении досмотра авиапассажиров.

А Авиационной администрации Казахстана было поручено взять на особый контроль и проводить постоянный мониторинг повышения культуры сотрудников аэропортов при обслуживании и проведении предполетного досмотра пассажиров.