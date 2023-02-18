Уральск остался без газа из-за ДТП

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Газовую трубу повредил грузовик, без газа остаются 180 квартир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Авария произошла 18 февраля на улице Исатая-Махамбета, рядом с ЦОНом. Грузовик МАЗ повредил газовую трубу. Машина принадлежит ТОО "Батыс су арнасы".

"Наша техника сюда заезжала, разгружала грунт. Не заметили, оборвали газовую трубу", — прокомментировал на месте происшествия пресс-секретарь предприятия Бауыржан Гилажев.

На месте работает аварийная бригада "КазТрансГаз Аймак".

По данным пресс-службы акимата ЗКО, без газа остаются 180 квартир в двух домах на улице Исатая-Махамбета. Восстановить газоснабжение планируют до 22 часов.