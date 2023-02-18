- "Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге": Куат Хамитов бросил вызов известному блогеру 00:29 35
- Уральск остался без газа из-за ДТП 18.02.2023 201
- Павлодарца приговорили к общественным работам за жестокое обращение с котом 18.02.2023 255
- Грузовик с телами 18 человек найден в Болгарии 18.02.2023 329
- Двое пенсионеров выжили в жутком ДТП в Петропавлоске 18.02.2023 300
- Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 18.02.2023 415
- 26 туш сайгаков обнаружили у жителя Кызылординской области 18.02.2023 379
- Народная партия Казахстана приступила к агиткампании 18.02.2023 358
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 408
- "Ак жол" начал вывешивать банеры в разных регионах Казахстана 18.02.2023 375
- Необычные арт-объекты в Астане: как казахстанец создает кинетические инсталляции 18.02.2023 390
- Оппозиционная ОСДП выступила против соглашений с партией власти 18.02.2023 432
- Шесть политических партий Казахстана договорились о честной борьбе 18.02.2023 487
- Одежду для недоношенных детей связали пациенты с болезнью Паркинсона 18.02.2023 328
- "Итак, поехали" — предвыборную агитацию начали в парти BAITAQ 18.02.2023 342
- Партия "Respublica" открыла предвыборные штабы в 20 регионах 18.02.2023 344
- Предвыборный штаб партии "Ауыл" начал свою работу 18.02.2023 347
- В Казахстане стартовала предвыборная агитация 18.02.2023 407
- На ТЭЦ Экибастуза сообщили об устранении повреждения 18.02.2023 496
- Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого 18.02.2023 859
- Будущие спасатели из академии МЧС показали новую форму 18.02.2023 303
- Троих человек спасли из под завалов на 13-й день после землетрясения в Турции 18.02.2023 428
- Cтоличные полицейские остановили драку 18.02.2023 455
- Турецкий бизнесмен подарил авто мужчине, развозившему гумпомощь на старой машине 18.02.2023 592
- Какие нарушения во время предвыборной агитации чаще всего совершают СМИ 18.02.2023 400
- Батареи снова "без признаков жизни": что происходит в Экибастузе 18.02.2023 599
- Пять фактов незаконной предвыборной агитации выявили в Казахстане 18.02.2023 415
- Два участка трассы "Алматы — Усть-Каменогорск" закрыты из-за метели 18.02.2023 544
- Угонщика-рецидивиста задержали в Талдыкоргане 18.02.2023 326
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 858
- Сколько СМИ и блогеров могут агитировать кандидатов на предстоящих выборах 18.02.2023 504
- В каком порядке будут располагаться партии в избирательных бюллетенях 18.02.2023 466
- Как выжить в зимнем лесу — лайфхаки от спасателей 18.02.2023 446
- Похоже на пистолет: жителей Петропавловска напугал вооружённый мужчина 18.02.2023 494
- Выборы-2023: ЦИК аккредитовала 79 иностранных наблюдателей 18.02.2023 458
- Каково быть инвалидом-колясочником в Казахстане. Рассказ от первого лица 18.02.2023 696
- В ЦИК озвучили итоги выдвижения кандидатов в Мажилис и маслихаты 18.02.2023 437
- Казахстан улучшит свою инвестиционную привлекательность — Смаилов 18.02.2023 470
- В сёлах СКО дадут названия 16 безымянным улицам 18.02.2023 558
- Смерть от коронавируса зафиксировал Минздрав в минувшие сутки 18.02.2023 559
- Рыбакина сыграла с российской теннисисткой 18.02.2023 500
- Субботняя погода в Атырау будет способствовать накоплению в воздухе вредных веществ 18.02.2023 576
- Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти семью в Турции 18.02.2023 4326
- Детское питание из рыбы начали производить в Казахстане 18.02.2023 536
- Преподавателей казахстанских вузов начали обучать блокчейн-технологиям 18.02.2023 572
- Турнир на призы Ольги Рыпаковой пройдёт в Усть-Каменогорске 18.02.2023 541
- В детсадах Астаны выделят 39 тысяч мест в рамках госзаказа 18.02.2023 716
- Улицы Шымкента затопило после проливного дождя 18.02.2023 497
- Из-за непогоды закрыты три участка республиканских дорог Казахстана 18.02.2023 816
- AMANAT подаст в суд на компанию, которая преждевременно разместила её агитбаннеры 18.02.2023 580
- Автомобиль провалился под асфальт в центре Караганды 17.02.2023 696
- Тревожные кнопки и турникеты к сентябрю должны появиться во всех школах РК 17.02.2023 717
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 1198
- 76 рогов сайги обнаружили у жителя Актюбинской области 17.02.2023 577
- Из-за схода лавин в Таджикистане за сутки погибли 17 человек 17.02.2023 615
- "Атамекен" планирует отменить 583 незаконных штрафа 17.02.2023 602
- Группу скотокрадов задержали с поличным недалеко от Уральска 17.02.2023 783
- "А дальше жизнь". Первая выставка об онкозаболеваниях открылась в Астане 17.02.2023 627
- Стоматологи в Казахстане создали аппарат для безболезненного лечения кариеса 17.02.2023 854
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 616
- Законопроект "О масс-медиа" обсудили зарубежные эксперты в Астане 17.02.2023 622
- Авиакомпания Fly Arystan нарушала права несовершеннолетних пассажиров - прокуратура 17.02.2023 633
- Какой будет погода в Казахстане в выходные 17.02.2023 624
- Казахстан улучшил позиции в рейтинге открытых данных 17.02.2023 670
- Coca-Cola планирует перерабатывать пластик в Казахстане 17.02.2023 696
- Почему в Шымкенте дороги "тают" от дождя и снега 17.02.2023 2541
- Как будут внедрять 5G в Казахстане, рассказали операторы связи 17.02.2023 819
- Около 73 млн тенге отправили в Турцию казахстанские предприниматели 17.02.2023 565
- Контрафактный алкоголь производил житель Павлодара 17.02.2023 593
- Семь политпартий зарегистрировали своих кандидатов в мажилис 17.02.2023 796
- Изменения произошли в работе пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана 17.02.2023 793
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 661
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 7953
- Замакима задержали в Караганде за получение взятки 17.02.2023 677
- Две девочки сбежали из детского дома в Шымкенте 17.02.2023 692
- Уголовное дело определит ответственность акционеров - Скляр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе 17.02.2023 647
- В Instagram появились аналоги Telegram-каналов 17.02.2023 800
- "Выжал из нее все соки" - Скляр о передаче ТЭЦ Экибастуза в госсобственность 17.02.2023 5297
- Дорожники Казахстана перешли на усиленный режим работы из-за непогоды 17.02.2023 522
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 578
Вчера, 23:15
202
202Фото: mgorod.kz
Уральск остался без газа из-за ДТП
Газовую трубу повредил грузовик, без газа остаются 180 квартир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Авария произошла 18 февраля на улице Исатая-Махамбета, рядом с ЦОНом. Грузовик МАЗ повредил газовую трубу. Машина принадлежит ТОО "Батыс су арнасы".
"Наша техника сюда заезжала, разгружала грунт. Не заметили, оборвали газовую трубу", — прокомментировал на месте происшествия пресс-секретарь предприятия Бауыржан Гилажев.
На месте работает аварийная бригада "КазТрансГаз Аймак".
По данным пресс-службы акимата ЗКО, без газа остаются 180 квартир в двух домах на улице Исатая-Махамбета. Восстановить газоснабжение планируют до 22 часов.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 408
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 858
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 1197
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 7935
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 1653
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 6306
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 35666
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1622
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 1687
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 12950
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7368
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3039
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1790
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 117795
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2811
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2673
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3572
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1654
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 6920
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8723
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 5050
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2255
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12403
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 56003
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2403
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2318
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4426
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1831
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2819
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2634
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15955
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5658
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30807
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2771
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3296
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3305
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71969
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22055
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23745
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3596
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6157
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8580
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3351
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3865
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3147
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 253415
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2827
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3070
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4405
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4208
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3196
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3263
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4978
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4512
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5029
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3260
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3480
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4242
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3610
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4119
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3518
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3649
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5411
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3720
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3767
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14992
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3470
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 4151
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7517
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3993
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4897
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 5219
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11486
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4379
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17852
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 5322
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4441
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 135865
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 4426
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 42319
-
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 616
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 661
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 578
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1013
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 772
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 975
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1071
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1783
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1142
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1171
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1144
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1010
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1056
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1066
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1896
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1689
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1932
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1513
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1678
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1909
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1935
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2249
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2076
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1997
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2144
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2293
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2195
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2064
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2053
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2052
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2175
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2301
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2206
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2285
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2318
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2168
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3314
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2415
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2407
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2285
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2155
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2291
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2388
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2564
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2165
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2400
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2301
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2479
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2531
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2855
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2555
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2801
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2390
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2950
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2870
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4094
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3017
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2915
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4024
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2993
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3564
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3247
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3464
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3758
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3724
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3630
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3535
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3303
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3547
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3642
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3672
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3636
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3912
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3784
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4019
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4215
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4061
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4000
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 4235
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 4136