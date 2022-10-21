Управделами президента подарили акимату Ұлытау подержанные авто

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В сети распространяется информация о передаче подержанных авто акимату области Ұлытау с комментариями пользователей, сообщает BaigeNews.kz. В Instаgram-аккаунте акимата подтвердили передачу и объяснили её причину.

"В последнее время от жителей области Ұлытау поступают запросы по поводу обеспечения акимата области служебным автотранспортом. В связи с этим сообщаем, что в бюджете области средства на приобретение автотранспорта не предусмотрены. Это касается как аппарата акима области, так и областных управлений. Вместе с тем сообщаем, что на днях по решению руководства управления делами президента РК в рамках поддержки вновь созданных областей в наш регион на безвозмездной основе передано восемь подержанных автомашин", - написали в Instаgram-аккаунте акимата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ұлытау облысының әкімдігі (@ulytauregion)

В акимате пояснили, что получили восемь машин, из них пять автомобилей марки "Mersedes" и три марки "Skoda" 2009 - 2010 года выпуска.

Однако это продлило дискуссию в сети:

"Жители свежей Улытауской области настолько любят свой акимат, что просили служебные тачки для них. Что это за таинственный фан-клуб, мы не знаем. Как и @etozhez, заметившие релиз в инсте (на скрине"), - написали в Telegram-канале "За нами уже выехали".

Мы запросили комментарий у управделами президента и получили такой ответ:

"УДП РК передал акиматам двух новых областей 13 автомашин. Акимы новых областей Абай и Улытау обратились в адрес УДП РК с просьбой о содействии в обеспечении транспортом и передаче автомашин в коммунальную собственность. Управление делами президента РК поддержало просьбу регионов, и на основании обращений приказом комитета государственного имущества и приватизации МФ РК и актом приёма-передачи государственного имущества в коммунальную собственность двух областей были переданы 13 автомобилей Mercedes-Benz и Skoda 2008-2012 годов выпуска: в Улытаускую область – восемь единиц, в Абайскую – пять единиц", - сообщается в ответе на наш запрос.

В ведомстве добавили, рассматривается возможность поддержать новые области выделением дополнительного автотранспорта отечественной сборки.