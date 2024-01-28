Упала в котлован на велосипеде и умерла: прораб получил условный срок в Костанайской области
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Жительница села Майское Костанайской области ехала на велосипеде поздно вечером и упала в котлован. Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу, где она скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.
На скамье подсудимых оказался прораб организации, ответственный за реконструкцию водопровода и разводящих сетей в селе.
Уголовное дело рассматривал суд района Беимбета Майлина Костанайской. Прораба ТОО обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По требованиям безопасности, котлован должен был быть ограждён забором, либо земляными отвалами, а также должно было быть освещения в тёмное время суток, однако этих условий ТОО создано не было.
"Подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого — полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с применением ст.63 УК условно", — сообщили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу.
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