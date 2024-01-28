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Упала в котлован на велосипеде и умерла: прораб получил условный срок в Костанайской области

Сегодня, 12:39
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39
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Фото: pixabay

Жительница села Майское Костанайской области ехала на велосипеде поздно вечером и упала в котлован. Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу, где она скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

На скамье подсудимых оказался прораб организации, ответственный за реконструкцию  водопровода и разводящих сетей в селе.

Уголовное дело рассматривал суд  района Беимбета Майлина Костанайской. Прораба ТОО обвинили в нарушении правил безопасности при ведении  строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

По требованиям безопасности, котлован должен был быть ограждён забором, либо земляными отвалами, а также должно было быть освещения в тёмное время суток, однако этих условий ТОО создано не было.

"Подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого — полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с применением ст.63 УК условно", — сообщили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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