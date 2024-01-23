Уникальное лекарство от рака разработали казахстанские ученые
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Противораковый препарат казахстанского производства уже протестировали на кроликах и мышах, сейчас идут испытания на людях, передаёт BaigeNews.kz.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве рассказал, что ведется активная разработка нового противоракового препарата, не имеющего аналогов в мире.
По словам министра, новый отечественный противораковый препарат повысит выживаемость самых проблемных пациентов, а затем выйдет на мировой уровень.
Также Нурбек сообщил, что данный препарат направлен на то, чтобы разрушить питательный процесс онкологических клеток.
"Это инновационный способ борьбы с онкологией, первый этап мы уже прошли – на кроликах и мышах. Далее 15 человек в Институте онкологии и радиологии прошли этап испытания на людях. Первые результаты будут получать и дорабатывать. Планируем в течение следующего года выходить на рынок", – сказал министр.
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