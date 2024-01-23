Уникальное лекарство от рака разработали казахстанские ученые

Противораковый препарат казахстанского производства уже протестировали на кроликах и мышах, сейчас идут испытания на людях, передаёт BaigeNews.kz.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве рассказал, что ведется активная разработка нового противоракового препарата, не имеющего аналогов в мире.

По словам министра, новый отечественный противораковый препарат повысит выживаемость самых проблемных пациентов, а затем выйдет на мировой уровень.

Также Нурбек сообщил, что данный препарат направлен на то, чтобы разрушить питательный процесс онкологических клеток.