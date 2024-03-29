Уникальный проект Qazaq Culture запустили в Казахстане

Уникальную информационно-просветительскую платформу Qazaq Culture создали при поддержке Министерства культуры и информации РК для популяризации культурного наследия страны, продвижения национального бренда, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила министр Аида Балаева, создание сайта Qazaq Culture является важным шагом в привлечении внимания мирового сообщества к культурному наследию и разнообразию Казахстана.

"Пропаганда культурных ценностей в нашей стране, а также в ближнем и дальнем зарубежье остаётся одной из приоритетных задач, которые Глава государства ставит перед нами. Проект охватывает восемь языков, в том числе шесть официальных языков ООН, а также казахский и турецкий. Это позволит каждому человеку, независимо от его местонахождения, ознакомиться с музеями, библиотеками, театрами, золотым фондом национального кино и музыки, выставками, музеями-заповедниками", - сообщила министр.

Также посетители смогут получить информацию о театральных постановках, казахстанской киноиндустрии, библиотеках, архивах, туристических местах, ремеслах и рукоделии, архитектурных достижениях Казахстана.

На портале будут широко использоваться информационные технологии.

Qazaq Culture позволит посетителям исследовать регионы Казахстана и их достопримечательности посредством виртуальных 3D-туров. А с помощью искусственного интеллекта каждый гость сайта сможет изменить свою фотографию и увидеть себя в качестве батыра или воительницы Великой степи.