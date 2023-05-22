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Уникальную операцию на позвоночнике провели 3-х летнему ребенку в столице в рамках ОСМС
В столице врачи ННЦТО имени академика Батпенова совместно с российскими коллегами провели уникальную операцию с использованием новой высокотехнологической методики на позвоночнике 3-х летнему ребенку. Данная операция стоимостью более 2 млн тенге проведена в системе ОСМС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Патологию позвоночника у 3-х летнего мальчика врачи определили еще в утробе матери. После рождения сына родители не заметили в нем никаких отклонений. Лишь спустя несколько лет они начали замечать на спине "шишку". Это был лишний полупозвонок. Он не мешал его движению и никак не беспокоил мальчика. Но в будущем мог привести к тяжелым последствиям, уверяли врачи.
Сколиоз – боковое искривление оси позвоночника. В последнее время отечественные врачи часто оперируют детей по поводу искривления позвоночника (сколиоза). Однако у ребенка Е. иное лечение. Врачи ННЦТО имени академика Батпенова совместно с российскими коллегами провели уникальную операцию на позвоночнике с использованием новой высокотехнологической методики. Новейшая разработка ученых - титановая металлоконструкция была впервые установлена 3-х летнему мальчику для исправления тяжелой формы врожденного сколиоза.
"Хирургическое вмешательство было выполнено в том объеме, в котором мы планировали. Ребенок уже выписан домой. Уникальность этого разработанного метода заключается в том, что благодаря одной единственной операции, которая выполнена в раннем возрасте ребёнка, врачи полностью исправляют врожденные искривления позвоночника и создают благоприятные условия для дальнейшего роста и развития ребенка", - пояснил заведущий отделении ННЦТО имени Н.Ж.Батпенова Сейдали Абдалиев.
В ходе операции использованы индивидуальные шаблоны-направители, которые были напечатаны на 3д-принтере специально для пациента по данным компьютерной томографии. Благодаря этим направителям, врачи точно и корректно установили опорные элементы металлоконструкции. Все это обеспечило сокращение времени хирургического вмешательства, значительно уменьшило лучевую нагрузку на ребенка, была уменьшена травматичность самой операции и самое главное была уменьшена протяженность металлофиксации.
Операция длилась 2 часа и прошла успешно. Через пару лет конструкцию можно будет удалить, говорят врачи. За это время она исправит врожденные проблемы с позвоночником и позволит мальчику жить полной жизнью. Стоит отметить, что операция стоимостью более 2 млн тенге проведена в системе ОСМС.
В стране до сегодняшнего времени выявили более 40 тыс. пациентов с искривлением позвоночника, из них больше 80% - дети и подростки.
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