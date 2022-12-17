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  • Уникальная казахстанская спортсменка показала самое лучшее упражнение от всех болезней
Sports.kz Сегодня, 08:00
233
Сегодня, 08:00
233
Фото: Sports.kz

Уникальная казахстанская спортсменка показала самое лучшее упражнение от всех болезней

Популярная казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова и амбассадор бренда 1хbet поделилась забавным видео на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Абилкадирова опубликовала видео, на котором она пересчитывает деньги, а перед ней лежит несколько пачек крупных купюр.

"Это простое упражнение снимает боль в суставах, нормализует давление и полностью устраняет головную боль и стресс", — гласит надпись на видео.

"Самое лучшее упражнение от всех болезней", — добавила спортсменка в описании к видео.

Отметим, что спортсменка является автором уникального достижения: Айгерим стала первой и единственной казахстанской чемпионкой мира по грэпплингу, а также чемпионкой Азии и 11 раз выиграла чемпионат Казахстана по дзюдо. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Абилкадирова Айгерим Жанатовна (@ab_aigerimm)

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#спорт #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:00
233
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