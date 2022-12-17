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Уникальная казахстанская спортсменка показала самое лучшее упражнение от всех болезней
Популярная казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова и амбассадор бренда 1хbet поделилась забавным видео на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Абилкадирова опубликовала видео, на котором она пересчитывает деньги, а перед ней лежит несколько пачек крупных купюр.
"Это простое упражнение снимает боль в суставах, нормализует давление и полностью устраняет головную боль и стресс", — гласит надпись на видео.
"Самое лучшее упражнение от всех болезней", — добавила спортсменка в описании к видео.
Отметим, что спортсменка является автором уникального достижения: Айгерим стала первой и единственной казахстанской чемпионкой мира по грэпплингу, а также чемпионкой Азии и 11 раз выиграла чемпионат Казахстана по дзюдо.
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