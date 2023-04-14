Умерла создательница мини-юбки и цветных колготок Мэри Куант

Мэри Куант известна прежде всего тем, что изобрела мини-юбку. Однако она сделала гораздо больше, чем просто укоротила подол женского платья — она подарила новому поколению женщин возможность одеваться молодёжно, свежо, динамично и совершенно не так, как это делали их матери.

Дело было сразу после войны, в начале 1950-х, когда юная выпускница лондонского университета Goldsmiths по специальности "учитель рисования" поступила работать окантовщицей в престижную шляпную мастерскую Eriks.

"Весь Лондон был разбомблен, и единственное, что тут процветало, была сирень. Повсюду висел смог. Это было время чулок на поясе, железнодорожных станций и чая Typhoo", — так вспоминала сама Куант время, когда она начала свой путь в индустрии моды.

"У меня не было времени на движение за женское равноправие", — сказала как-то сама дизайнер. Зато она высоко ценила смелость завсегдатаев Кингз-роуд и первых клиенток своего магазина, назвав их "прообразом новой расы женщин": "Их отличало именно то, что они всё ставили под сомнение".

Фото KATERINA ARKHAROVA

Можно, конечно, спорить о том, кто первый начал укорачивать подол женской юбки. Ясно, что тенденция в этом направлении уже наметилась, и Куант, как всякому дизайнеру, остро чувствующему дух эпохи, ничего не оставалось, как завершить начатое.

К тому же этот стиль очень шёл ей самой с ее тонким станом, мальчишеским телосложением и длинными ногами. Можно сказать, что Куант популяризовала этот андрогинный образ за 10 лет до появления Твигги. Итак, подол был обрезан радикальным образом, и у девушек "выросли" ноги, которые требовали чего-то другого, но явно не чулок с подвязками. Так родились цветные колготки. В 1950-е на рынке уже появились утеплённые женские колготки в противовес тонким чулкам, однако Куант убедила владельцев Nylon Hosiery Company воплотить в жизнь ее план: произвести в массовом порядке цветные колготки, чулки и гольфы. Это был моментальный успех!

Бывший редактор журнала о моде Vogue Александра Шульман первой выразила соболезнование, написав в Твиттере: "Покойся с миром, дама Мэри Куант. Она была лидером в области моды и женского предпринимательства, пионером и провидцем. За ней стояло гораздо большее, нежели безупречная стрижка".