В португальской деревне Конкейруш умерла самая старая собака в мире. Боби был 31 год и 165 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.

О смерти Боби сообщила ветеринар Карен Беккер.

2 февраля 2023 года Боби был объявлен старейшей живущей собакой в мире и самой старой собакой за всю историю.

Он был зарегистрирован в 1992 году в Serviço Medico-Veterinário do Município de Leiria (Ветеринарная медицинская служба муниципалитета Лейрии), которая подтвердила дату его рождения. Возраст Боби также был подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, авторизованной португальским правительством и управляемой SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários; Национальный союз ветеринаров).

Пса собирались усыпить сразу после рождения.

"Боби родился в помёте из четырёх щенков, однако, поскольку в семье уже было слишком много животных, отец решил не держать их. К сожалению, в то время это считалось нормальным для пожилых людей [...] закопать животных в яму, чтобы они не выжили", - рассказал хозяин собаки Леонель.

Родители Леонеля решили забрать щенков, пока их матери не было дома, однако они случайно не заметили Боби, спрятавшегося среди кучи дров во флигеле.

Вскоре щенка нашёл Леонель и его братья. Дети держали существование щенка в секрете. Когда их родители в конце концов узнали о Боби, было уже слишком поздно его усыплять

По словам Леонеля, "спокойная, мирная" обстановка, в которой жил Боби, способствовала его рекордному возрасту. Кроме того, Боби никогда не был привязан, прикован цепью или на поводке.

Леонель считает, что диета Боби также способствовала его долголетию.

"То, что ели мы, ел и он", — сказал Леонель.

Перед тем, как подать еду Боби, Леонель вымачивал её в воде, чтобы нейтрализовать приправы.

У Боби было много поклонников по всему миру, о чем свидетельствуют 100+ человек, пришедших на вечеринку по случаю его 31-го дня рождения.