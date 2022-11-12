Умерла казахстанский кинорежиссёр Улжан Кулдауова

Ушла из жизни кинорежиссёр и сценарист Улжан Кулдауова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Казахфильма".

Напомним, Улжан Кулдауова родилась 1 августа 1946 года. Она член Союза кинематографистов СССР.

Окончила киноактерскую студию при киностудии "Казахфильм" в 1968 году; факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова в 1971 году.

Трудовую деятельность начала на киностудии "Казахфильм" в 1965 году. Прошла путь от помощника режиссера до режиссера высшей категории дублированных фильмов и режиссера-постановщика художественных фильмов.