Умер легендарный поэт-песенник Николай Добронравов
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В возрасте 94 лет ушёл из жизни известный поэт-песенник Николай Добронравов, супруг композитора Александры Пахмутовой, передаёт BaigeNews.kz
Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец Николай Басков.
"Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова", — написал Басков.
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Как сообщила "Экспресс-газета", Добронравов умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Закончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, снимался в кино, затем стал писать песни. Добронравов познакомился с Пахмутовой еще в начале 50-х годов прошлого века — в 2006 году пара отмечала 50-летие совместной жизни.
Среди наиболее известных песен, написанных Добронравовым: "Трус не играет в хоккей", "Команда молодости нашей", "Нежность", "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "И вновь продолжается бой", "Птица счастья". Многие из этих песен были написаны на музыку Пахмутовой.
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