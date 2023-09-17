Умер легендарный поэт-песенник Николай Добронравов

В возрасте 94 лет ушёл из жизни известный поэт-песенник Николай Добронравов, супруг композитора Александры Пахмутовой, передаёт BaigeNews.kz

Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец Николай Басков.

"Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова", — написал Басков.

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Как сообщила "Экспресс-газета", Добронравов умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Закончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, снимался в кино, затем стал писать песни. Добронравов познакомился с Пахмутовой еще в начале 50-х годов прошлого века — в 2006 году пара отмечала 50-летие совместной жизни.

Среди наиболее известных песен, написанных Добронравовым: "Трус не играет в хоккей", "Команда молодости нашей", "Нежность", "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "И вновь продолжается бой", "Птица счастья". Многие из этих песен были написаны на музыку Пахмутовой.