Умер кот, которого не пустили в самолёт из-за лишнего веса

Грустной новостью поделился хозяин кота знаменитого кота Виктора — Михаил Галин. Питомец прославился тем, что благодаря ему некоторые авиакомпании изменили правила перевозки животных на своих рейсах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.ru.

"Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", — написал житель Владивостока в соцсетях.

Как пояснил Михаил корреспонденту ТАСС, коту было всего 8 лет. Он не болел, и ничто не предвещало беды.

"Видимо, острая почечная недостаточность, — говорит мужчина. — Врачи не смогли точно установить причину. И ранее никаких жалоб и симптомов не было".

Напомним, толстый кот Виктор прославился в 2019 году, когда Михаил возвращался с ним из Риги во Владивосток. Пассажир делал пересадку в столичном аэропорту Шереметьево, но там кота отказались пустить на борт самолета "Аэрофлота": пушистик весил на 500 граммов больше, чем позволяли лимиты.

Михаилу предложили сдать Виктора в багаж, но мужчина отказался и пошел на хитрость: одолжил у знакомых похожего котика и предъявил его на досмотре. А потом просто поменял животных местами. В итоге хвостатый пассажир благополучно добрался вместе с хозяином до дома.

Об инциденте Михаил позднее рассказал сам в соцсетях. История быстро стала популярной. Узнав об этом, "Аэрофлот" лишил мужчину накопленных 370 тысяч миль. Позже Михаил написал руководству "Аэрофлота" открытое письмо, где призвал изменить правила перевозки животных. Его поддержали многие любители животных. В Интернете развернулась полноценная кампания.

В итоге лимиты по весу изменили некоторые авиакомпании. Но "Аэрофлот" стоял на своем: вес питомца вместе с переноской не должен превышать 8 килограммов. Впрочем, совсем недавно авиакомпания предложила новую услугу — "перевозка животного-компаньона на пассажирском кресле". Теперь питомца можно разместить в контейнере на соседнем пассажирском кресле, но суммарный вес не должен превышать 15 кг. Правда, заплатить за это придется как за полноценный взрослый билет.