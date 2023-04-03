Умер известный композитор и обладатель "Оскара" Рюити Сакамото

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Всемирно известный японский композитор и обладатель "Оскара" Рюити Сакамото умер 28 марта на 72-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Кyodo.

В июне 2022 года Сакамото сообщил, что борется с раком IV стадии. Уроженец Токио также снялся в военном фильме 1983 года "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" и получил "Оскар" и "Грэмми" за музыку к фильму 1987 года "Последний император".

Похороны Сакамото, скончавшегося в прошлый вторник, уже состоялись, и на них присутствовали только близкие родственники. Точная причина смерти сразу не была известна.

Интересуясь вопросами окружающей среды и мира, Сакамото в последние годы активно участвовал в движении против ядерной энергетики после ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году, вызванной убийственным землетрясением и цунами.