Умер "генерал" казахстанской экономики Сайлау Байзаков

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Известный казахстанский учёный, профессор и один из основателей казахстанской экономической школы Сайлау Байзаков ушёл из жизни на 86-ом году, передаёт BaigeNews.kz.

Сайлау Байзаков был одним из разработчиков рекомендаций перехода экономики Казахстана на рыночные отношения. Он работал над первыми антикризисными программами, экспертизой нефтяных проектов с компаниями "Шеврон", "Кермаги", "Эльф Акитен". Внёс вклад в разработку серии правительственных программ и экономических проектов, таких как стратегия "Казахстан – 2030".

Он родился 12 декабря в 1937 году в совхозе Кизбель в Тургайской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова и Алма-атинский институт народного хозяйства.

Работать начал ассистентом Казахского государственного университета имени С.М. Кирова в 1961 году.

В 1964 году — старший экономист, заведующий лабораторией, заведующий отделом и заместителем директора Научно-исследовательского экономического института при Госплане Казахской ССР.

В 1985 году — первый заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР.

В 1986—1991 годы — директор Научно-исследовательского института по автоматизации процессов планирования совершенствования систем управления при Госплане Казахской ССР.

С 1991 по 1993 годы — директор Научно-исследовательского института научно-технической и конъюнкторно-коммерческой информации при Государственном комитете Республики Казахстан по экономике.

В 1993 году — проректор Казахского университета "Улагат".

С 1994 по 195 годы — главный эксперт по экономике Верховного Совета Республики Казахстан.

В 1995-1996 годы — заместитель начальника управления Комиссии РК по ценным бумагам.

В 1996-1998 годы — ректор института переподготовки и повышения и повышения квалификации госслужащих при правительстве Казахстана.

С 1999 по 2002 годы был советником министра, директором филиала Карагандинского экономического университета в городе Астане.

С 2003 по 2004 — руководитель макроэкономической группы Координационного центра по изменению климата.

В 2004-2008 годы работал вице-президентом по науке в АО "Институт экономических исследований".

В 2008-2010 годы — научный руководитель АО "Институт экономических исследований".

В 2010 году стал научным руководителем — директором Центра АО "Институт экономических исследований".

В 1974 году защитил диссертацию на тему "Совершенствование размещения производства и переработки сельскохозяйственных продуктов на основе методов многоступенчатой оптимизации", получив доктора экономических наук. Являлся также профессором, академиком Международной академии информатизации и академиком международной академии менеджмента.

Был награждён орденом "Курмет".

Написал более 200 научных трудов, в том числе 12 монографий.