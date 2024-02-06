Улицы Лос-Анджелеса залило грязью
Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24Сегодня, 15:24
166Фото: ntv.ru
В Калифорнии борются с последствиями шторма. В Лос-Анджелесе, где дожди спровоцировали оползни, началась эвакуация жителей из опасных районов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
В обычно солнечном американском штате выпало рекордное количество осадков. Циклон, который их принёс, уже назвали историческим. В некоторых районах Калифорнии вода поднялась на четверть метра, известно о трёх погибших.
Пожарные и спасатели перешли на круглосуточный режим работы. Водителей и их пассажиров, которые оказались в грязевой ловушке, снимали с крыш автомобилей. Городские власти порекомендовали пока не садиться за руль, а лучше вообще не выходить из дома.
Одного горожанина пришлось вытаскивать из воды при помощи вертолёта после того, как он бросился спасать свою собаку, которую унесло потоком. Всех удалось спасти.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже направил все службы штата на расчистку дорог и восстановление линий электропередачи. По всему штату без света остались более миллиона жителей.
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