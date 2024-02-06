Улицы Лос-Анджелеса залило грязью

Пожарные и спасатели перешли на круглосуточный режим работы. Водителей и их пассажиров, которые оказались в грязевой ловушке, снимали с крыш автомобилей. Городские власти порекомендовали пока не садиться за руль, а лучше вообще не выходить из дома.