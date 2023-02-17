Улицы и жилые объекты Алматинской области залило фекалиями из-за прорыва канализации

Фото: almaty.tv

14 домов подтопило из-за прорыва канализационной трубы в одном из дачных массивов Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В результате улицы и жилые объекты залило фекалиями. Это уже вторая авария за год, делятся местные жители.

Прорыв трубы, подтопивший жилые дома, произошел два дня назад. Но неприятный запах, как и сама ситуация доставляет неудобства жителям до сих пор. Прибывшие на место коммунальщики, рассказывают люди, экстренно откачали фекалии, а вот устранять последствия внутри жилых объектов не стали.

"У нас пострадало 14 домов, и кто будет за это ответственность нести. Мы уже 3 день дышим этим воздухом, невыносимый запах. Мы требуем, чтобы закрыли канализационную трубу", - сказала жительница дачного массива Алмагуль Жанар Назарова.

Это уже вторая авария за год, делятся жители. Хотя инженерные сети проложили всего 5 лет назад. Впрочем, частые коммунальные аварии, как выяснилось, не дают покоя и мертвым. Всего в двух метрах от трубы расположено кладбище.

"Вода льет на могилки, соответственно, они накреняются. Вскрываются могилы, вылезают всякие кости. Выходит специфический запах оттуда", - заявила жительница дачного массива Алмагуль Алена Ким.

Сам глава местной администрации обещает найти виновных и наказать. Сельчане недоумевают, почему над этим чиновники не подумали раньше.

"В первый раз я не в курсе, из-за чего это авария произошла. Теперь, во второй раз, когда это авария случилась, сейчас они разбираются, кто подрядная организация, возможно ли, что в других местах авария может произойти", - сообщил аким Ащибулакского сельского округа Жасулан Оналбаев.

А что касается, отвода трубы, как того требуют жители, то этого делать не будут, поскольку проект был утверждён. Поэтому, скорее всего, прорвавшуюся трубу заменят на новую до лучших времён.