Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау

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Всего за минуту парень с гантелей похитил телефоны почти на два миллиона тенге. Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл в ночь на 23 июля в сервисном центре "Qazaq Service" в 12 микрорайоне. Сотрудники предоставили видеозапись с камер, где видно, как молодой человек с закрытым тканью лицом разбивает входную стеклянную дверь гантелей и сразу же принимается собирать с витрин телефоны. На дело у него ушла буквально одна минута.

Как считают сотрудники центра, преступник был подготовлен, обдумал всё заранее. Но, несмотря на это, он "работал" без перчаток и оставил свои отпечатки.

Общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона тенге.

В сервисном центре сразу же сработала сигнализация, но мужчину задержать не удалось.

Хозяева центра обратились с заявлением в полицию и надеются, что правоохранители поймают преступника.