Уклонялся от налогов: казахстанца экстрадировали из Камеруна

Гражданин Казахстана не уплатил налоги на 720 миллионов тенге и решил спрятаться в Камеруне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Благодаря совместной работе сотрудников генпрокуратуры и интерпола при содействии казахстанского МИДа и почётного консула Казахстана в Камеруне из названной африканской страны экстрадирован гражданин Казахстана.

"Он подозревается в том, что в 2017-2019 годах путём использования фиктивных счет-фактур уклонился от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В июне этого 2023 года он был задержан на территории Республики Камерун, в связи с чем Генеральной прокуратурой направлен запрос о его выдаче, который камерунской стороной удовлетворен, несмотря на отсутствие договора о выдаче между Казахстаном и Камеруном", — говорится в сообщении.

Уточняется, что настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор в Астане. В случае если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.