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Ухудшенное качество воздуха сохраняется в Алматы

Сегодня, 08:09
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
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Фото: baigenews.kz

Пятый день подряд синоптики предупреждают о повышенном загрязнении воздуха в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 7 февраля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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