Угроза остаётся — аким ЗКО о приближающихся к сёлам пожарах в регионе

"Не знаю, откуда произошёл пожар, но, к счастью, мы успели. Все силы и средства мы направили сюда. Одновременно сразу четыре посёлка были под угрозой: Новопавловка, Социализм, Пойма и Айтиево. Локализовали пожар здесь, локализован пожар вблизи села Социализм, опасности нет. Но из-за сильного ветра угрозы мы пока не снимаем. Удалось локализовать пожар вблизи села Пойма, не доходя где-то пяти километров, в районе крестьянского хозяйства. Сейчас мы находимся здесь, так как здесь пожар подошёл вплотную к населённому пункту", - сказал Турегалиев.