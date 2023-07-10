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mgorod.kz Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30
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Фото: mgorod.kz

Угроза остаётся — аким ЗКО о приближающихся к сёлам пожарах в регионе

Сухая трава загорелась сразу вблизи четырёх сёл в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. Пострадали хозпостройки, людей эвакуируют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

В селе Айтиево сгорели два объекта. Туда прибыл аким ЗКО Нариман Турегалиев.

"Не знаю, откуда произошёл пожар, но, к счастью, мы успели. Все силы и средства мы направили сюда. Одновременно сразу четыре посёлка были под угрозой: Новопавловка, Социализм, Пойма и Айтиево. Локализовали пожар здесь, локализован пожар вблизи села Социализм, опасности нет. Но из-за сильного ветра угрозы мы пока не снимаем. Удалось локализовать пожар вблизи села Пойма, не доходя где-то пяти километров, в районе крестьянского хозяйства. Сейчас мы находимся здесь, так как здесь пожар подошёл вплотную к населённому пункту", - сказал Турегалиев.

По словам акима, для тушения возгораний задействовали всю технику коммунальных служб, подключили частные организации. Как только стало известно о пожаре, электричество и газ в населённом пункте отключили.

В ЗКО наблюдается порывистый ветер, не снижается температура воздуха, столбики термометров показывают 40 градусов.
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Сегодня, 21:30
151
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