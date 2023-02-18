Угонщика-рецидивиста задержали в Талдыкоргане

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27-летнего мужчину подозревают в целой серии краж и автоугонов в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

16 февраля у патрульных полицейских вызвал подозрение выехавший навстречу Audi-80. Покрытое изморозью лобовое стекло иномарки говорило о том, что водитель явно торопился, не прогрев авто.

Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и попытался скрыться от преследования, прибавив скорости и проскакивая перекрестки на красный. Через несколько кварталов подозреваемый бросил машину, намереваясь уйти от полицейских дворами жилых домов. Мужчина был задержан.

Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель, который пытался скрыться от полицейской погони на угнанной Audi. В иномарке не оказалось аккумулятора и мужчина похитил зарядное устройство из припаркованного рядом Volkswagen.

"Установлена причастность задержанного к еще нескольким кражам денег из кассы одной из столовых и нескольких магазинов. Как выяснилось, ранее он привлекался к ответственности за групповое изнасилование и освободился из мест заключения в 2021 году. Расследование проводится по статье 200 "Угон"и статье 188 "Кража" УК РК", — сообщили в полиции.

Подозреваемый помещен в ИВС.