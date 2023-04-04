Угнанный в Алматы Mercedes полицейские мегаполиса блокировали в Кордае

Фото: polisia.kz

В течение суток полицейские Ауэзовского района раскрыли угон автомашины, задержав угонщиков в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Два юных фигуранта, 2000 и 2004 годов рождения, подозреваются в краже транспортного средства Mercedes со двора одного из домов по улице Койчуманова. При проведении оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые подозреваемые были задержаны. Гражданин А., 2000 года рождения, и его "напарник" – гражданин М., 2004 года рождения, оба уроженцы области Жетысу. Они на угнанном автомобиле были блокированы в поселке Кордай. Машина изъята и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства", – рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к возможным аналогичным преступлениям по городу. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. На период расследования фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Другие сведения по уголовному делу в соответствии с нормами Конституции и ст.201 УПК РК, разглашению не подлежат.