"Углы Джоли", блефаропластика и филлеры: каковы риски в погоне за красотой

Фото: pixabay.com

Казахстанки рассказали о "подводных камнях" в погоне за идеальной внешностью.

В последние несколько лет сфера эстетической косметологии значительно продвинулась, а спектр услуг расширился. Теперь девушкам не нужно платить большие деньги и ложиться под скальпель хирурга, чтобы добиться идеальных черт лица. Почти в каждом косметологическом кабинете в нашей стране можно увеличить губы при помощи инъекций филлерами на основе гиалуроновой кислоты, сделать "углы Джоли" (изменение контура нижней челюсти), изменить веки и нос благодаря нитевой блефаропластике, ринопластике и прочее. Всё это стало настоящим трендом среди казахстанок. Но так ли безопасна эта альтернатива?

О том, как не навредить своему здоровью, избежать непоправимых последствий и отличить специалистов от дилетантов, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Своим опытом проведения нитевой блефаропластики - подтяжки век с помощью биосовместимых нитей, поделилась алматинка Мадина (имя изменено).

“У меня всю жизнь был комплекс по поводу моих глаз - хоть они были круглыми и большими, на веках была заметная ассиметрия. Я сильно переживала из-за этого и мечтала сделать операцию, чтобы приподнять одно веко. Как это часто бывает, долгое время у меня просто не доходили руки, к тому же, послеоперационный период длится 2 недели, нужен покой дома, а времени на это у меня категорически не было. Но во время карантина в 2020 году, как раз когда вся страна была на самоизоляции дома, мне на глаза попалась реклама в социальных сетях о процедуре нитевой блефаропластики за 30 тысяч тенге. Я тогда сразу подумала: “О, запишусь!”, - рассказала девушка.

Как она сама призналась позже, её успокоил тот факт, что нити можно при желании снять и глаза примут прежний вид. Это и отличает нитевую блефаропластику от хирургической, при проведении которой отрезается кожа.

“Но как только я зашла в так называемый кабинет косметологии, я сразу поняла, что не хочу проводить здесь процедуру. Дело в том, что я сама раньше работала в салонах красоты и знаю, как всё должно быть согласно нормам. К сожалению, место, куда я попала, сильно отличалось от моих ожиданий, сам кабинет выглядел неухоженным и в запущении. Косметолог даже не постелила на кушетку одноразовую стерильную пелёнку, пока я не настояла на этом. Более того, она сама была без бахил, сменной обуви и на ней не было медицинского халата или другой специальной одежды. Меня это насторожило, но я до последнего надеялась, что всё пройдет хорошо”, - добавила Умарова.

К сожалению, ожидания девушки не оправдались. Те самые нити, которые в результате оказались внутри век девушки, мастер достала не из стерильного крафтового конверта или герметичной упаковки, а из обычного контейнера для еды, похожего на таблетницу или орешницу. Металлические приборы (пинцеты и иголки) она стерилизовала только спиртом и ватой, хотя по санитарным нормам они должны быть стерилизованы в сухожаровом шкафу при температуре 200-250 градусов. Его в кабинете Мадина тоже не увидела.

“Разговорившись с горе-мастером я выяснила, что запись на эту процедуру забита почти на год вперед из-за беспрецедентно низкой цены, а в день она принимает порядка 10 человек. Я сочла это очень выгодным бизнесом, к тому же, как выяснилось, она проводила обучение по нитевой блефаропластике для начинающих мастеров. Я спросила, нужно ли мне медицинское образование или лицензия для этого, на что последовал ответ: “Нет, вообще ничего не нужно, я тебя просто всему научу”. После нитевой блефаропластики у меня был сильный отёк, я ничего не видела. Но когда он наконец спал, я обнаружила, что мои глаза совершенно разные! Но хуже всего то, что после процедуры у меня на протяжении года болел глаз, потому что нить стягивала его. Самое грустное, что после меня к этому “мастеру” записалось еще 5 моих коллег. И если у меня результат был просто плохим, то моим коллегам не повезло больше, их глаза выглядели в несколько раз хуже, чем прежде”, - отметила девушка.

Мадина до сих пор не понимает, почему все эти моменты не остановили её тогда. Сама она объясняет это тем, что иметь красивые веки - было её давней мечтой, и она решила во что бы то ни стало пройти данную процедуру.

Член ассоциации хирургов Казахстана, Кыргызстана и США, пластический хирург Данияр Байбосунов предупредил об опасности проведения нитевой блефаропластики вне хирургического кабинета.

“Нитевая блефаропластика это операция, при ней также проводится местная анестезия и разрезы кожи минимум на 2 миллиметра. В косметологических кабинетах такие операции делать нельзя, поскольку могут быть осложнения, начиная от непредвиденной реакции на введение анестетика (например: анафилактический шок, отёк Квинке) заканчивая возможностью занесения инфекции, гепатитов, ВИЧ-инфекций через раны, в которые проходят нити”, - подчеркнул пластический хирург.

По его словам, чтобы проводить такие операции мало иметь медицинское образование, у врача обязательно должно быть специализированное хирургическое образование.

“Прежде чем идти на процедуру, девушкам стоит собрать информацию о враче, клинике и самой операции. К сожалению, сейчас казахстанки повально “делают” себе глаза у косметологов, а из-за большого спроса и низкой цены находятся “мастера”, которые наживаются на этом, не имея при этом соответствующей квалификации. Помните, настоящий врач перед процедурой в первую очередь отправит вас сдать анализы крови. Для такой работы у специалиста должен быть диплом о медицинском образовании, свидетельство о повышении квалификации каждые 5 лет и сертификат пластического хирурга государственного образца”, - добавил Данияр Байбосунов.

Чем опасны "искусственные губы"?

Ещё одна неприятная история произошла с Айданой (имя изменено) в одном из столичных салонов красоты.

“Несколько лет назад я решила увеличить себе губы при помощи гиалуроновой кислоты, но вколола совсем немного - 0,5 мл. Эффект мне очень понравился, но после этого у меня появились высыпания и продолжались на протяжении двух лет. Всё время появлялась сыпь вокруг носа и подбородка. На приёме у специалиста мне сказали, что если хотя бы однажды на губах был герпес, то гиалуроновая кислота может вызвать его рецидив и обострение из-за снижения иммунитета после процедуры. Оказывается, такие случаи далеко не редкость”. - сказала астанчанка.

По её словам, косметолог не предупрепреждала о возможных побочных эффектах и не спрашивала о наличии возможной аллергии.

О похожем случае из своей жизни нам рассказала блогер Адина (имя изменено).

“Я делала операцию для увеличения губ, но мне совсем не понравилось. У меня изменилась улыбка, всё это выглядело неестественно, и я с помощью ещё одного укола удалила вколотые ранее филлеры. Позже в клинике я узнала, что гель, который мне вкололи до этого, был несертифицированный. В этом я убедилась, когда узнала, что нормальный гиалурон рассасывается, а мой встал комом в губах. До сих пор я чувствую внутри какие-то твердые остатки”, - поделилась женщина.

Однако среди казахстанок есть и те, чей опыт оказался вполне удачным. Так, например, Анна (имя изменено) также решилась на увеличение губ филлерами с гиалуроновой кислотой и результатом полученной процедуры осталась более чем довольна.

“Я искала косметолога по отзывам знакомых. Очень долго просматривала работы и страницы в соцсетях. Косметолог, которого я выбрала, постоянно проходила повышение квалификации и имела медицинское образование. Когда я пришла на процедуру, мне подробно рассказали о препаратах, производителях, и только после моего согласия врач приступила к процедуре. По длительности это заняло около 40 минут. Было довольно неприятно, и очень много проколов. После окончания процедуры остались заметные синяки. Но, к счастью, на качество результата это не повлияло”, - отметила Анна.

Она сразу обратила внимание на то, что в кабинете косметолога был специальный холодильник для препаратов, необходимые лекарства (нашатырный спирт, например) и одноразовые расходники. Специалист предварительно показала девушке, что препарат ранее не вскрывался и рассказала, как ухаживать за губами после введения “гиалуронки”.

Косметолог из Астаны Анастасия Миронова рассказала о том, насколько опасны или безопасны подобные манипуляции, и что стоит знать об инъекциях гиалуроновой кислоты.

“Такие инъекции безопасны, но только при правильном назначении и введении препарата, так как гиалуроновая кислота содержится у нас в коже, и с возрастом её содержание уменьшается. Также важно понимать, что эти процедуры подойдут далеко не всем. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют противопоказания, к которым относятся обострение любого хронического заболевания; шрамы, рубцы в зоне введения препарата; активный воспалительный процесс в области укола; инфекционные заболевания; заболевания крови, проблемы со свёртываемостью; онкология; беременность и грудное вскармливание; индивидуальная непереносимость”, - сообщила Анастасия Миронова.

Она также подчеркнула, что правильно собранный анамнез, безопасный сертифицированный препарат на основе гиалуроновой кислоты сделают процедуру максимально безопасной.

“Всем девушкам я настоятельно рекомендую при выборе косметолога обращать внимание на высокую квалификацию и наличие медицинского образования. Все процедуры должны проходить в специально оборудованной клинике, но не в каком-либо другом месте”, - резюмировала специалист.

Напомним, по данным Миндрава, за прошедший год на некачественные косметологические манипуляции только официально пожаловались 24 раза. Больше всего обращений поступило из Шымкента и Алматы. Частые жалобы были также зафиксированы в Карагандинской, Мангистауской и Костанайской областях.





