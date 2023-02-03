Десятки казахстанок пострадали от неудачных бьюти-процедур

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С жалобами к медикам обратились 24 человека, которые легли под нож пластического хирурга или шприц косметолога. В ведомстве разводят руками: проверять и жёстко контролировать бизнес на красоте не могут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Этот опыт астанчанки по коррекции губ потряс даже тех, кто в уколах красоты был всегда уверен. Популярная бьюти-процедура вызвала аллергическую реакцию. У 22-летней девушки начался отек Квинке, констатировали прибывшие врачи. Сама пострадавшая удивлена. Пишет, что к этой услуге косметолога прибегала не раз, но такой ужас случился впервые. Видео разлетелось в Тиктоке.

За минувший год на некачественные косметологические манипуляции только официально пожаловались 24 раза. Больше всего обращений поступило из Шымкента и Алматы. Также в списке антилидеров Карагандинская, Мангистауская и Костанайская области, рассказали в Минздраве. В ведомстве подчеркнули: проверять бизнес могут только по официальному заявлению пострадавших. И напоминают: резать и колоть гражданок может только специалист с высшим медицинским образованием.

"Имеются квалификационные требования, предъявляемые при лицензирование медицинской деятельности. Там необходимо во-первых - наличие помещения, соответствующее санитарным правилам, второе наличие специалистов сертифицированных, то есть это должен быть медицинский работник, имеющее медицинское образование по специальности дерматовенерология, дерматокосметология", - сказала руководитель Управления комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Асем Мергенбаева.

Сами косметологи говорят: хороший специалист перед бьюти-процедурами запросит у клиентки общий анализ крови.

"Приходя к косметологу люди, воспринимают это, как эстетику. Но, на самом деле мы улучшаем здоровье клетки. На сколько у нас СОЭ, РОИ повышено, понижено, содержание железа. То есть, работая с косметологом в комплексе. Желательно, что ваш косметолог знал о вас всё", - отметила косметолог Варвара Беликова.

Чтобы не стать жертвой недобросовестного мастера по красоте, эксперты советуют первым делом удостоверится, что у него есть профильное образование, а у салона - квалификационные сертификаты. А еще проверить, все ли инструменты стерильны.