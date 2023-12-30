Удушающий приём на улице: участников ночной драки задержали в Атырау
Сегодня, 11:25
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Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
152Фото: скриншот с видео
В социальных сетях появилось видео ночной драки в Атырау. На кадрах видно, как один мужчина применяет к другому нечто похожее на удущающий приём, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в управлении полиции Атырау, инцидент произошёл 30 декабря около 00:50 в одном из кафе.
"Произошёл конфликт между мужчинами 1999 и 1996 годов. В результате один герой видео избил другого. Сотрудники батальона патрульной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам выявили и установили лиц, совершивших правонарушение. Они были были подвергнуты административному аресту по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Документы собираются и будут направлены в суд", — сообщили в полиции.