  • 30 Декабря, 12:15
  • BAIGENEWS

Удушающий приём на улице: участников ночной драки задержали в Атырау

Сегодня, 11:25
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появилось видео ночной драки в Атырау. На кадрах видно, как один мужчина применяет к другому нечто похожее на удущающий приём,  передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в управлении полиции Атырау, инцидент произошёл 30 декабря около 00:50 в одном из кафе.

"Произошёл конфликт между мужчинами 1999 и 1996 годов. В результате один герой видео избил другого. Сотрудники батальона патрульной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам выявили и установили лиц, совершивших правонарушение. Они были были подвергнуты административному аресту по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Документы собираются и будут направлены в суд", — сообщили в полиции.

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