Удушающий приём на улице: участников ночной драки задержали в Атырау

В социальных сетях появилось видео ночной драки в Атырау. На кадрах видно, как один мужчина применяет к другому нечто похожее на удущающий приём, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в управлении полиции Атырау, инцидент произошёл 30 декабря около 00:50 в одном из кафе.