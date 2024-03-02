  • 2 Марта, 23:47
  • BAIGENEWS

Ударившего ребёнка воспитателя уволили в Костанае

Сегодня, 22:56
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 22:56
Сегодня, 22:56
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Фото: pixabay.com

В сети появилось видео с рукоприкладством в одном из детских садиков Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Инцидент подтвердили в управлении образования Костанайской области.

В описании к видео говорится, что инцидент произошел в яслях. Воспитателя уже уволили.

"К сожалению, такой случай действительно имел место быть. На сегодняшний день воспитатель уволен по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле", — прокомментировали в управлении образования региона.

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