Ударившего ребёнка воспитателя уволили в Костанае

В сети появилось видео с рукоприкладством в одном из детских садиков Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Инцидент подтвердили в управлении образования Костанайской области.

В описании к видео говорится, что инцидент произошел в яслях. Воспитателя уже уволили.