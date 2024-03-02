Ударившего ребёнка воспитателя уволили в Костанае
Сегодня, 22:56
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Сегодня, 22:56Сегодня, 22:56
91Фото: pixabay.com
В сети появилось видео с рукоприкладством в одном из детских садиков Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Инцидент подтвердили в управлении образования Костанайской области.
В описании к видео говорится, что инцидент произошел в яслях. Воспитателя уже уволили.
"К сожалению, такой случай действительно имел место быть. На сегодняшний день воспитатель уволен по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле", — прокомментировали в управлении образования региона.
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