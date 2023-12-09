Учёным удалось узнать, что ел перед смертью тираннозавр 75 миллионов лет назад

Ученые выяснили, из чего состояла последняя трапеза тираннозавра, жившего 75 миллионов лет назад, — это были два детеныша динозавровпередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Исследователи говорят, что столь хорошо сохранившееся животное — и обнаруженные в его желудке маленькие жертвы, — помогают пролить свет на то, как жили тираннозавры.

Это "веское доказательство того, что они радикально меняли свой рацион по мере взросления", — говорит доктор Дарла Зеленицки из университета Калгари.

Обнаруженные останки принадлежат юному горгозавру, близкому родственнику тираннозавра.

Этому горгозавру было около семи лет, что соответствовало подростковому возрасту. На момент смерти он весил около 330 кг — примерно десятую часть веса взрослого горгозавра.

За его окаменевшей грудной клеткой были обнаружены задние конечности двух маленьких птицеподобных динозавров вида Citipes elegans.

"Теперь мы знаем, что подростки-тираннозавры охотились на маленьких динозавров", — сказала Зеленицки, участвовавшая в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Science Advances.

Ряд обнаруженных ранее ископаемых позволил ученым сделать вывод, что трехтонные взрослые горгозавры нападали на крупных травоядных динозавров, которые жили стадами.

Доктор Франсуа Терриен из Королевского музея палеонтологии Тирелла описал этих взрослых тираннозавров как "совершенно неразборчивых едоков". Вероятно, они нападали на крупную добычу, "прокусывая кости и соскребая плоть", рассказал он в интервью Би-би-си.

Но, добавляет доктор Зеленицки, "более мелкие, юные тираннозавры, вероятно, не были готовы прыгнуть в стадо рогатых динозавров, взрослые особи которых весили тысячи килограммов".

Ископаемые останки были обнаружены еще в 2009 году в канадской провинции Альберта — популярном месте для поисков окаменелостей.

Останки тираннозавра были погребены в скале, на его их извлечение ушло несколько лет. Ученые не сразу поняли, что внутри находятся окаменелые останки его добычи.

Сотрудники Королевского палеонтологического музея Тирелла в Альберте в конце концов заметили, что из грудной клетки горгозавра торчат маленькие кости задних лап.

"Мы удалили камень из грудной клетки и обнажили то, что было скрыто внутри", — объяснил доктор Терриен, другой ведущий ученый в этом исследовании. — И о чудо — там оказались целые задние лапы двух детенышей динозавров, которым было меньше года".

Доктор Зеленицки сказала, что обнаружение только задних лап позволяет предположить, что этот горгозавр-подросток, похоже, хотел съесть только их — вероятно, потому, что это самая мясистая часть.

"Этот экземпляр уникален — он является физическим доказательством совсем другой стратегии питания молодых особей. Если взрослые особи кусали и сдирали мясо своими мощными, похожими на бананы, зубами, "это животное выбирало и даже расчленяло свою добычу — откусывая задние лапы и заглатывая их целиком".

Палеонтолог из Эдинбургского университета и Национального музея Шотландии профессор Стив Брусатте считает, что изучение добычи внутри динозавра дает реальное представление об этих животных: "Они были не просто монстрами, они были настоящими, живыми существами и умели хорошо питаться".