Учёные степени будут признаваться без подтверждения в странах ЕАЭС
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Мажилис ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов об учёных степенях в государствах-членах ЕАЭС. Документ был подписан 8 июня 2023 года в Сочи, передаёт BaigeNews.kz.
Документ предусматривает признание учёных степеней граждан государств-членов Евразийского экономического союза в рамках трудовой миграции на их территории.
"Соглашением предусмотрено в случае осуществления трудовой деятельности на территории стран-участников ЕАЭС признание учёных степеней (доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук) без подтверждения.
В случае, когда граждане стран-участников ЕАЭС претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за учёную степень, будут применяться национальные процедуры признания документов об учёных степенях", - говорится в сообщении.
Предполагается создание объективных механизмов для проверки подлинности документов об учёных степенях и обмен информацией между странами-участниками.
В целях проверки подлинности заинтересованные организации вправе направлять запросы в компетентные органы других государств-членов.
На сегодня страны ЕАЭС проводят внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения.
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