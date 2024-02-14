Учёные степени будут признаваться без подтверждения в странах ЕАЭС

Мажилис ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов об учёных степенях в государствах-членах ЕАЭС. Документ был подписан 8 июня 2023 года в Сочи, передаёт BaigeNews.kz.

Документ предусматривает признание учёных степеней граждан государств-членов Евразийского экономического союза в рамках трудовой миграции на их территории.

"Соглашением предусмотрено в случае осуществления трудовой деятельности на территории стран-участников ЕАЭС признание учёных степеней (доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук) без подтверждения. В случае, когда граждане стран-участников ЕАЭС претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за учёную степень, будут применяться национальные процедуры признания документов об учёных степенях", - говорится в сообщении.

Предполагается создание объективных механизмов для проверки подлинности документов об учёных степенях и обмен информацией между странами-участниками.

В целях проверки подлинности заинтересованные организации вправе направлять запросы в компетентные органы других государств-членов.

На сегодня страны ЕАЭС проводят внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения.