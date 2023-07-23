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rudalle.ru Сегодня, 14:41
89
Сегодня, 14:41
89
Фото: rudalle.ru

Учёные объединят клетки человеческого мозга с искусственным интеллектом

В прошлом году учёные из австралийского Университета Monash University создали чип под названием DishBrain. Это своеобразная комбинациея полубиологических компонентов и компьютерной технологии, передаёт BaigeNews.kz.

Исследование по выращиванию клеток человеческого мозга на кремниевых чипах с новыми возможностями непрерывного обучения получило грант  600 000 австралийских долларов в рамках престижной Национальной программы грантов на исследования в области разведки и безопасности.

Этот инновационный гибрид состоит из 800 000 клеток мозга, объединяющих человеческие и мышиные клетки, которые затем сочетаются с электродами. За пять минут работы DishBrain научился играть в Pong благодаря использованию массива микроэлектродов, которые стимулируют активность клеток мозга.

Суть в том, что мозг обучается всю жизнь: он осваивает новые навыки, адаптируется к изменениям и применяет полученные знания для решения новых задач. ИИ же страдает "катастрофическим забыванием" — принимаясь за новые задачи, он не помнит информацию из предыдущих. Поэтому учёные и задались целью создать своеобразный симбиоз, способный "обучаться на протяжении всей свой жизни"

"Результаты исследований принесут пользу во многих областях, таких как планирование, робототехника, продвинутая автоматизация, интерфейсы мозг-машина и разработка лекарств, но не ограничиваясь ими, что даст Австралии значительное стратегическое преимущество. С помощью этой технологии можно улучшить самоуправляемые легковые и грузовые автомобили, автономные дроны, роботы доставки, интеллектуальные портативные и носимые устройства. Дл этого потребуется новый тип машинного интеллекта, способный обучаться на протяжении всей своей жизни”, — рассказал  адъюнкт-профессор Адил Рази. 

 

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Сегодня, 14:41
89
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