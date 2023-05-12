Учиться и работать смогут казахстанские студенты 1 и 2 курсов колледжей

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Казахстанские туденты первого и второго курсов колледжей смогут проходить дуальное обучение, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство просвещения разработало дополнения в правила организации дуального обучения.

Так, по заявке предприятия дуальное обучение для обучающихся на базе основного среднего образования в организации технического и профессионального, послесреднего образования начинается с первого или со второго курса.

В случае организации дуального обучения со второго курса требования дуального обучения распространяются на оставшиеся курсы обучения по рабочим квалификациям и/или при подготовке специалистов среднего звена.

Также поправки позволят колледжам внедрять дуальное обучение не на весь срок обучения, а именно при подготовке квалифицированных рабочих, а при подготовке специалиста среднего звена осуществлять учебный процесс в обычном режиме. При этом по желанию студентов после первой ступени они могут быть трудоустроены в соответствии с договорами о дуальном обучении.

Кроме того, регламентирован вопрос оплаты труда наставника с предприятия за оказание услуг в рамках дуального обучения.

Проект размещен для публичного обсуждения до 25 мая 2023 года.