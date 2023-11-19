Учителя области Абай разработали электронный проводник для слепых

Учителя Аягозского района области Абай разработали продукт для улучшения качества жизни людей с нарушениями зрения. Устройство называется "Электронный проводник", передаёт BaigeNews.kz.

Это инновационное устройство, которое помогает слепым людям с плохим зрением ежедневно передвигаться. Он обеспечивает безопасное движение и уверенность в себе в повседневной жизни, может предотвратить различные травмы.

Датчик на палке заранее обнаруживает препятствия на пути пользователя и предотвращает их столкновение. Современное устройство имеет и другие возможности, такие как предоставление звуковых инструкций с помощью встроенного специального датчика зуммера, а также мобильные приложения.

Также предусмотрена технология компьютерного зрения, которая помогает идентифицировать различные объекты и другие важные детали в окружающей среде. Он также имеет возможность подключаться к другим устройствам и взаимодействовать с другими устройствами.

Авторы проекта: учителя информатики Алтынай Ибраева, Арайлым Искакова, учитель русского языка Айжан Куандекова, учитель математики Данияр Надырбаев.

Отметим, что Аягозские учителя готовят свои проекты к чемпионату IT, который состоится в этом месяце.