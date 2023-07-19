Ученый призывает срочно провести обработку от вредителей в предгорьях Алматы

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Пока жители Алматы недовольны обилием древесных клопов "вонючек", в горах Алматинской области наблюдается нашествие более опасных вредителей от дубовых пилильщиков до непарного шелкопряда. О новых методах борьбы с ними и вреде химии для регулирования числа насекомых рассказал BaigeNews.kz кандидат биологических наук, заведующий отделом биологической защиты растений, КазНИИ защиты и карантина растений Нуржан Мухамадиев.

- Недавно аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что побелка не производится в городе с 2016 года и сослался на рекомендации вашего института. Можете ли ответить алматинцам, почему не надо белить стволы деревьев известкой?

- Хочу сразу внести ясность. На самом деле, рекомендацию о запретите побелки стволов деревьев давала команда датского архитектора Яна Гейла в 2016 году. Мы об этом не заявляли, но, в свою очередь, рекомендовали централизованную 4-этапную обработку (с мая по август), чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность зелёных насаждений.

Как эксперт могу сказать, что чрезмерная побелка, конечно, вредна для корневой шейки дерева - происходит ее известкование, страдает почва в приствольном круге.

- Тем не менее, алматинцы жалуются на нашествие древесных клопов-"вонючек". Можете ли объяснить, откуда они взялись?

- Клоп арокатус, или как его еще называют клопом-вонючкой, в условиях города для зеленых насаждении как таковую опасность не представляет. В городе они семенами сорной и древесно-кустарниковой растительностью питаются. В этом году весна была затяжная, в мае, когда были дожди, сорная растительность выросла хорошо, и они там активно питались, а потом ее скосили. И у этих клопов забрали сорные стебли. Они пошли на деревья, так как семенами карагача тоже питаются. Мы семена карагача не собираем, поэтому человеку в городе они вред особо не приносят, дереву тоже вред не приносят, листья и стволы деревьев целые стоят. В городе люди жалуются разве что на дискомфорт от их едкого запаха, и на то, что они с деревьев в квартиры пролезают.

Есть в Алматы также мраморный клоп, он уже карантинный и для растений опаснее.

Важно сказать, что очаги клопов-вонючек сконцентрированы в частных дворовых территориях, в слабо ухоженных дворах, там, где вовремя санитарную обрезку не делали, либо не убирали старые деревья, не ухаживают за травой.

Еще есть участки с клопами на территориях некоторых школ, садов, где не всегда следят за растительностью и где имеются трудности обработки. А вот вдоль улиц, в парках, в скверах города клопа практически не встретите.

- С клопами все понятно. А какие еще сейчас вредители угрожают растениям Алматы?

- Раньше каштановая моль была проблемой, сейчас её практически уже вдоль улиц в парках нет. Каштаны в городе все целые, хотя раньше они были пятнистыми из-за этой моли.

Но есть в городе дубовый пилильщик. Это инвазивный вид, завезённый скорее всего из Кыргызстана. Потому что ещё в 2012 году наши коллеги из этой страны говорили о них. У нас чисто было, но буквально через год-два уже появились по всему городу и в области. Сейчас это насекомое распространилось на обширные территории от Алматы до Талдыкоргана, в том числе в КИЗе, Каскелене, то есть, юго-восток поражён этим вредителем. А на севере — в Астане и Семее дубы чистые, туда данный вредитель пока не дошёл.

В мае мы видели, что карагачи в Алматинской области - вдоль Ташкентского, Кульджинского тракта, КИЗа, Астанинской трассы, все были голые и усыпаны гусеницами. Это результат "работы" двух вредителей - пядницы лесной и пилильщика зигзагового.

Но наши карагачи, несмотря на эту атаку, заново листву дали, благодаря опять-таки затяжной весне.

У нас сейчас Заилийский Алатау большую озабоченность вызывает. Там идёт так называемый "биологический пожар" в горах, нашествие идёт. Лесники называют это явление тихим пожаром, они незаметно всё съедают и на корню деревья начинают усыхать. Мы на днях с областными территориальными инспекторами выезжали на обследование в горы Заилийского Алатау. В Талгарском и Тургенском филиале наблюдается нашествие непарного шелкопряда, яблонной моли и других сопутствующих вредителей. Это карантинный вредитель, поражает 300 видов древесных кустарников, уничтожает всё практически. Там сейчас большинство яблонь практически без листочка стоят. Это наши предгорья.

На соснах заметен звездчатый пилильщик-ткач - опасный хвоегрызущий вредитель, на востоке в горах около 16 тысяч гектаров очагов было. Листоед "обрабатывает" тополя.

Это такой трудноискореняемый вредитель, который может попасть в полную или частичную диапаузу, что затрудняет методы борьбы с ним.

Мы рекомендуем срочно усилить обработки в области, в предгорных зонах и в лесополосах, особенно на Кульджинской трассе.

А в городе в связи с этим нужно усиливать мониторинг и в этом плане мы стараемся постоянно отслеживать ситуацию.

- А легко ли в нынешних условиях контролировать?

- Я думаю, для тех, кто обрабатывает, нужно ввести ответственность, чтобы они брали на себя обязательство в течение 3 - 5 лет избавиться от этих вредителей.

В городе необходимо применять биологические препараты, а для достижения от них эффекта нужна долгосрочная программа - заготовить, заказать из зарубежа, только на это где-то 2-3 месяца нужно. Полагаю, что нужна долгосрочная программа, каждого подрядчика нужно обязать системно, на протяжении нескольких лет проводить эту работу.

- Какие со стороны института есть рекомендации для города?

- Ранее борьба с вредителями велась вразнобой. В каждом из восьми районов обрабатывали в разные сроки. То есть, каждый район проводил свой конкурс, у всех по-разному. У кого-то состоялся, у кого-то обжалование, кто-то в июне договор заключает, кто-то в конце мая, кто-то может в апреле заключить. В итоге одну улицу могли с юга обработать в мае, а с севера — в июне. Понятно, что вредители просто перелетали с одной стороны улицы на другую, эффекта не было. Поэтому мы видели нашествие листовёров, листоедов, если помните, в 2006-2008 годах гусеницы на паутинках висели.

Мы предложили акимату проводить обработку централизованно, потому что вредители не спят, они сроки госзакупок не ждут, развиваются.

Тогда централизованной обработки не было. Сейчас этих вредителей практически нет. Единственное, появились инвазивные (завезенные извне) виды вредителей. Причины - большой товарооборот, в городе саженцы появились, грузовой автотранспорт заезжает, частные озеленители есть, питомники есть и садоводы.

- Можно ли полностью избавиться от всех вредителей?

- Они тоже живые существа. Их не надо убивать всех. Они тоже должны быть в природе. Их численность нужно просто регулировать, чтобы они не приносили ощутимый экономический или экологический ущерб. Если мы их всех убьём, птицы чем будет питаться? Они тоже должны кушать насекомых, а не отходы жизнедеятельности человека.

Мы как ученые просим жителей с пониманием относиться к природе. В природе не может быть всё стерильно - есть деревья, живые вещества, бактерии, они тоже должны размножаться. В природе их численность саморегулируется, они должны быть и существовать. А в случае с жизнедеятельностью людей количество вредителей нужно держать в допустимых объемах.

- Но тогда можно утонуть в этих насекомых...

- Регулирование численности происходит за счет применения биологических препаратов. Сейчас итак город загазованный, экология страдает, и применять химию нежелательно, только в экстренных случаях, по необходимости. Нужны экологичные методы. Да, у нас в Казахстане сейчас недостаток - это скудный ассортимент биопрепаратов. Сейчас наш институт продолжает работу над списками препаратов.

Увы, в списке сейчас всего лишь 2% составляют биологические препараты, это очень мало. А в Европе и даже в России их больше. В Китае раньше было очень много химических заводов, и сейчас они, оказывается, только на экспорт работают, внутри страны они у себя такие химикаты уже не применяют.

Китайцы у себя усилили выпуск биологических препаратов, то есть ферментёров, штаммов бактерий. Они сейчас увеличили объемы в этом направлении, чтобы обрабатывать не химическими, которые разовый эффект даёт, а биологическими средствами.

Да, для многих людей - не специалистов и обывателей, химические препараты более наглядные, скажем так, с моментальным эффектом. А биологическими препаратами когда обрабатываешь, они где-то на седьмой день эффект дают обычно. За эти 7 дней насекомое не сразу умирает, сначала у него блокируется пищеварительная система, потом дыхательные системы и таким образом сокращается их численность. А химия — это как дихлофос распылил, и все вокруг отравлено.

- Да, да, и люди заодно отравиться могут...

- На самом деле, при применении химических препаратов всегда должны соблюдаться меры предосторожности, к тому же, все они проходят сертификацию. Но, конечно, биологические препараты не несут таких рисков для людей и для деревьев, как химикаты. Мы с природой же работаем, природа - живая, деревья - это многолетние насаждения. Эффект обработки биопрепаратами можно увидеть через 3 -5 лет, но только если их применять постоянно.

Мы себя называем врачами растений, и выписываем рецепты на препараты, чтобы были щадящие и биологические. Это не так быстро, но дает свои результаты без вреда.

Многие говорят, что биопрепараты не работают. Но это обычно говорят те, кто производит или реализовывает пестициды химические.

Тем не менее, сейчас многие фирмы-производители стараются вред уменьшить даже от химии. В советское время дустом когда проводили обработки, по 20 - 40 килограммов на гектар рассыпали. Гексахлоран, дуст - очень стойкие, столетиями не уходят из почвы. Сегодня химическая наука более развитая, но в то же время эти препараты, которые мы применяем сейчас, Европа давно уже у себя запрещает применять. Нам тоже нужно потихоньку сокращать химические пестициды, хотя, конечно, они регламентируются, но пока применяются. Желательно для города от этого отходить и полностью переходить на био. Да, от биопрепаратов эффект не моментальный, но он будет, причем, долгосрочный. Главное, чтобы поставщики брали и работали.

- А без химии можно ли обойтись?

- В нынешней ситуации, если есть очаги вредителей, то там, конечно, приходится применять вначале химические методы. То есть, как бы химиотерапию своего рода сделать. Это в основном для участков, которые никогда не обрабатывалась. Там, например, где кишат вредители, тля, болезни, гусеницы, клещи, то есть куча насекомых, там лучше провести одну химическую обработку четвёртого класса опасности из числа разрешённых для применения препаратов. Есть реестр, который утвержден, согласно реестру мы даем рекомендации сначала обработать химически, а потом поддерживать биологически.

Химия - это средства системного действия, контактного действия, ингибитор синтеза хитины, а биологические препараты, которые зарегистрировали на территории РК, созданы на основе бактерий и приятно пахнут.

- Считаете ли вы нынешнюю обработку от вредителей в Алматы эффективной?

- Сами посмотрите, почему в горах во всё объедается, а в городе все целое? Благодаря вот этим обработкам. То есть, здесь сдерживается этот наплыв. Непарный шелкопряд летает на 25 километров. Он может залететь спокойно с Алмарасана, с Бутаковки на Абая, на Достык, оставить паутинки и всё съесть. Но в городе благодаря таким регулярным обработкам ситуация спокойная. И мы рекомендовали делать постоянную защиту, чтобы бы в месяц один раз проводилась обработка, потому что фенология развивается, есть группа вредителей летняя, весенняя, осенняя, есть и клещи.