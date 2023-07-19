- Назван средний размер пенсии в Казахстане 13:21 94
- Эффект саванны и эко-стиль: как преображают правый берег Астаны 13:05 125
- Ученый призывает срочно провести обработку от вредителей в предгорьях Алматы 12:51 243
- Еще один сомнительный летний лагерь выявили в Алматы 12:24 228
- Двое предпринимателей из Шымкента скрыли налоги на 700 млн тенге 11:51 259
- Председателя суда освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области 11:29 410
- Конфискованные часы бывшего зятя Сагинтаева продали на торгах за 197 миллионов тенге 11:05 377
- От должности прокурора области Улытау освобожден Жаркынбек Бакашбаев 10:59 430
- В Алматы запустили инватакси для людей с дополнительными потребностями 10:50 316
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 10:33 432
- Прокуратура сняла запрет КТЖ на фото- и видеосъёмку нарушений на ЖД транспорте 10:25 379
- КНБ накрыл две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами в Алматы 09:55 388
- В Южной Корее растёт число жертв наводнения 09:47 417
- В Минобороны прокомментировали информацию о покупке турецких бронемашин на два триллиона тенге 09:30 611
- Супермодель Джиджи Хадид арестовали за хранение марихуаны 09:02 517
- Мужчину забили до смерти в Костанайской области 08:40 632
- Почти 5 млрд тенге выделило правительство на ремонт МАЭК 08:21 413
- Токаев прибыл с рабочим визитом в Джидду 08:02 347
- Бродячие собаки терроризируют сельчан в ЗКО 07:56 431
- Теннисист из Казахстана взлетел в мировом рейтинге 07:08 488
- Генпрокуратура Казахстана получила запрос России на выдачу экс-главреда "Хакера" 06:42 611
- iPhone за 500 тысяч тенге хотело купить на госсредства предприятие в ЗКО 05:21 509
- Двух алматинок оштрафовали за курение на борту самолета 04:33 636
- Убийство 4-летнего мальчика в Актобе: экскаваторщик, копавший яму-могилу дал показания 03:09 2341
- Возгорание в горной местности локализовали в Восточном Казахстане 02:48 738
- Сломала ключицу ребёнку: воспитателя осудили в Костанае 01:36 542
- Глава государства посетил мечеть Пророка Мухаммеда 00:00 619
- В Шымкенте руководитель управления развития комфортной городской среды внезапно покинул пост 18.07.2023 620
- Мужчину ранили из лука в парке Астаны 18.07.2023 639
- Всё дело в логистике: отсутствие бензина АИ-95 прокомментировали в КМГ 18.07.2023 560
- В Казахстане стартовала временная регистрация авто, ввезённых из стран ЕАЭС 18.07.2023 592
- Мать и две дочери погибли при столкновении Toyota и КамАЗа в Атырауской области 18.07.2023 714
- Апелляционная коллегия оставила без изменения приговор по делу Астана LRT 18.07.2023 605
- Уколы красоты: в Минздраве назвали препараты, разрешённые в Казахстане 18.07.2023 598
- Спецоперация в Жамбылской области: ликвидирован канал поставки “синтетики” в Астану, Алматы и регионы 18.07.2023 593
- В Национальном пантеоне пустуют только четыре места 18.07.2023 931
- Экстремальная жара в Кызылорде: службы спасения перешли на усиленный режим работы 18.07.2023 654
- Акима обвинили в побоях в Павлодарской области 18.07.2023 597
- Рост цен на продовольствие в июне замедлился 18.07.2023 533
- Женщина и её маленькие дети спят на земле у подъезда в Актау 18.07.2023 1083
- Депутаты мажилиса отправились служить на погранзаставу 18.07.2023 732
- Дело Айганым Боташ: продолжат ли работать допустившие халатность акушеры? 18.07.2023 1966
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1000
- "Волшебство превращения": Как казахстанец стал коллекционером и экспертом в изучении бабочек 18.07.2023 852
- Водителя, искупавшего машину в озере Шалкар, накажут в ЗКО 18.07.2023 546
- Замруководителя управления в Туркестанской области подозревается в получении взятки 18.07.2023 635
- Новорождённого весом 850 граммов выходили врачи в Алматинской области 18.07.2023 837
- Экс-генерал Кудебаев признан виновным по делу о побеге 18.07.2023 561
- Школьник из Туркестана создал "умную сумку" с дистанционным управлением 18.07.2023 849
- Ваша дочь попала в ДТП: обманувших пенсионеров на 15 миллионов тенге задержали в Актобе 18.07.2023 610
- Долгожданная функция появилась в WhatsApp 18.07.2023 499
- У 819 павлодарцев обнаружили двойное гражданство 18.07.2023 801
- Пожар в Карагандинской области: огонь тушат с помощью вертолёта 18.07.2023 601
- Двое тигрят родились в Карагандинском зоопарке 18.07.2023 437
- Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе завершили раньше срока 18.07.2023 581
- Серик Кудебаев полностью признал свою вину в суде 18.07.2023 957
- "Мы должны думать о качестве услуг"- эксперт о повышении тарифов на комуслуги 18.07.2023 634
- Отчим изнасиловал девочку в Туркестанской области 18.07.2023 2594
- В Астане прошла молодежная конференция по борьбе с изменением климата 18.07.2023 614
- Ущерб около 770 млн тенге: еще одну финпирамиду "накрыли" в ЗКО 18.07.2023 555
- Арестован глава департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области 18.07.2023 980
- Сбежавший из больницы в Карагандинской области уголовник пойман 18.07.2023 572
- Четверо пострадали при конфликте в колонии отбывания наказания Кайрата Сатыбалды 18.07.2023 6502
- В Казахстане временно отключат телевидение и радио 18.07.2023 532
- Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из медучреждения в Карагандинской области 18.07.2023 676
- В Канаде сгорело рекордное количество леса - 10 миллионов гектаров 18.07.2023 569
- В МВД посчитали, сколько бюджетных денег Казахстан потратит на закуп метадона 18.07.2023 803
- 40 казахстанских спортсменов поймали на допинге с начала года 18.07.2023 555
- Полицейский из ВКО спас жизнь жителю города Алтай 18.07.2023 627
- В Алматы и Астане зафиксирован рост массовых застроек 18.07.2023 580
- В Алматы парковки возвращены в собственность акимата города 18.07.2023 685
- Линдси Лохан впервые стала мамой 18.07.2023 627
- В два раза выросла зарплата у работников природоохранных служб 18.07.2023 745
- На строительство LRT в Астане потребуется более 200 млрд тенге 18.07.2023 969
- Малыши отравились хлором в детсаде Караганды 18.07.2023 812
- Наводнения и оползни в Южной Корее: более 40 погибших 18.07.2023 612
- Судом пригрозил аким Астаны застройщикам проблемных домов 18.07.2023 714
- За три дня в ДТП по Казахстану погибли 24 человека 18.07.2023 639
- Фермер осуждён за убийство сельского акима 18.07.2023 1188
- Пожар тушат в горном массиве в Карагандинской области 18.07.2023 720
- LOADING...
Ученый призывает срочно провести обработку от вредителей в предгорьях Алматы
Пока жители Алматы недовольны обилием древесных клопов "вонючек", в горах Алматинской области наблюдается нашествие более опасных вредителей от дубовых пилильщиков до непарного шелкопряда. О новых методах борьбы с ними и вреде химии для регулирования числа насекомых рассказал BaigeNews.kz кандидат биологических наук, заведующий отделом биологической защиты растений, КазНИИ защиты и карантина растений Нуржан Мухамадиев.
- Недавно аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что побелка не производится в городе с 2016 года и сослался на рекомендации вашего института. Можете ли ответить алматинцам, почему не надо белить стволы деревьев известкой?
- Хочу сразу внести ясность. На самом деле, рекомендацию о запретите побелки стволов деревьев давала команда датского архитектора Яна Гейла в 2016 году. Мы об этом не заявляли, но, в свою очередь, рекомендовали централизованную 4-этапную обработку (с мая по август), чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность зелёных насаждений.
Как эксперт могу сказать, что чрезмерная побелка, конечно, вредна для корневой шейки дерева - происходит ее известкование, страдает почва в приствольном круге.
- Тем не менее, алматинцы жалуются на нашествие древесных клопов-"вонючек". Можете ли объяснить, откуда они взялись?
- Клоп арокатус, или как его еще называют клопом-вонючкой, в условиях города для зеленых насаждении как таковую опасность не представляет. В городе они семенами сорной и древесно-кустарниковой растительностью питаются. В этом году весна была затяжная, в мае, когда были дожди, сорная растительность выросла хорошо, и они там активно питались, а потом ее скосили. И у этих клопов забрали сорные стебли. Они пошли на деревья, так как семенами карагача тоже питаются. Мы семена карагача не собираем, поэтому человеку в городе они вред особо не приносят, дереву тоже вред не приносят, листья и стволы деревьев целые стоят. В городе люди жалуются разве что на дискомфорт от их едкого запаха, и на то, что они с деревьев в квартиры пролезают.
Есть в Алматы также мраморный клоп, он уже карантинный и для растений опаснее.
Важно сказать, что очаги клопов-вонючек сконцентрированы в частных дворовых территориях, в слабо ухоженных дворах, там, где вовремя санитарную обрезку не делали, либо не убирали старые деревья, не ухаживают за травой.
Еще есть участки с клопами на территориях некоторых школ, садов, где не всегда следят за растительностью и где имеются трудности обработки. А вот вдоль улиц, в парках, в скверах города клопа практически не встретите.
- С клопами все понятно. А какие еще сейчас вредители угрожают растениям Алматы?
- Раньше каштановая моль была проблемой, сейчас её практически уже вдоль улиц в парках нет. Каштаны в городе все целые, хотя раньше они были пятнистыми из-за этой моли.
Но есть в городе дубовый пилильщик. Это инвазивный вид, завезённый скорее всего из Кыргызстана. Потому что ещё в 2012 году наши коллеги из этой страны говорили о них. У нас чисто было, но буквально через год-два уже появились по всему городу и в области. Сейчас это насекомое распространилось на обширные территории от Алматы до Талдыкоргана, в том числе в КИЗе, Каскелене, то есть, юго-восток поражён этим вредителем. А на севере — в Астане и Семее дубы чистые, туда данный вредитель пока не дошёл.
В мае мы видели, что карагачи в Алматинской области - вдоль Ташкентского, Кульджинского тракта, КИЗа, Астанинской трассы, все были голые и усыпаны гусеницами. Это результат "работы" двух вредителей - пядницы лесной и пилильщика зигзагового.
Но наши карагачи, несмотря на эту атаку, заново листву дали, благодаря опять-таки затяжной весне.
У нас сейчас Заилийский Алатау большую озабоченность вызывает. Там идёт так называемый "биологический пожар" в горах, нашествие идёт. Лесники называют это явление тихим пожаром, они незаметно всё съедают и на корню деревья начинают усыхать. Мы на днях с областными территориальными инспекторами выезжали на обследование в горы Заилийского Алатау. В Талгарском и Тургенском филиале наблюдается нашествие непарного шелкопряда, яблонной моли и других сопутствующих вредителей. Это карантинный вредитель, поражает 300 видов древесных кустарников, уничтожает всё практически. Там сейчас большинство яблонь практически без листочка стоят. Это наши предгорья.
На соснах заметен звездчатый пилильщик-ткач - опасный хвоегрызущий вредитель, на востоке в горах около 16 тысяч гектаров очагов было. Листоед "обрабатывает" тополя.
Это такой трудноискореняемый вредитель, который может попасть в полную или частичную диапаузу, что затрудняет методы борьбы с ним.
Мы рекомендуем срочно усилить обработки в области, в предгорных зонах и в лесополосах, особенно на Кульджинской трассе.
А в городе в связи с этим нужно усиливать мониторинг и в этом плане мы стараемся постоянно отслеживать ситуацию.
- А легко ли в нынешних условиях контролировать?
- Я думаю, для тех, кто обрабатывает, нужно ввести ответственность, чтобы они брали на себя обязательство в течение 3 - 5 лет избавиться от этих вредителей.
В городе необходимо применять биологические препараты, а для достижения от них эффекта нужна долгосрочная программа - заготовить, заказать из зарубежа, только на это где-то 2-3 месяца нужно. Полагаю, что нужна долгосрочная программа, каждого подрядчика нужно обязать системно, на протяжении нескольких лет проводить эту работу.
- Какие со стороны института есть рекомендации для города?
- Ранее борьба с вредителями велась вразнобой. В каждом из восьми районов обрабатывали в разные сроки. То есть, каждый район проводил свой конкурс, у всех по-разному. У кого-то состоялся, у кого-то обжалование, кто-то в июне договор заключает, кто-то в конце мая, кто-то может в апреле заключить. В итоге одну улицу могли с юга обработать в мае, а с севера — в июне. Понятно, что вредители просто перелетали с одной стороны улицы на другую, эффекта не было. Поэтому мы видели нашествие листовёров, листоедов, если помните, в 2006-2008 годах гусеницы на паутинках висели.
Мы предложили акимату проводить обработку централизованно, потому что вредители не спят, они сроки госзакупок не ждут, развиваются.
Тогда централизованной обработки не было. Сейчас этих вредителей практически нет. Единственное, появились инвазивные (завезенные извне) виды вредителей. Причины - большой товарооборот, в городе саженцы появились, грузовой автотранспорт заезжает, частные озеленители есть, питомники есть и садоводы.
- Можно ли полностью избавиться от всех вредителей?
- Они тоже живые существа. Их не надо убивать всех. Они тоже должны быть в природе. Их численность нужно просто регулировать, чтобы они не приносили ощутимый экономический или экологический ущерб. Если мы их всех убьём, птицы чем будет питаться? Они тоже должны кушать насекомых, а не отходы жизнедеятельности человека.
Мы как ученые просим жителей с пониманием относиться к природе. В природе не может быть всё стерильно - есть деревья, живые вещества, бактерии, они тоже должны размножаться. В природе их численность саморегулируется, они должны быть и существовать. А в случае с жизнедеятельностью людей количество вредителей нужно держать в допустимых объемах.
- Но тогда можно утонуть в этих насекомых...
- Регулирование численности происходит за счет применения биологических препаратов. Сейчас итак город загазованный, экология страдает, и применять химию нежелательно, только в экстренных случаях, по необходимости. Нужны экологичные методы. Да, у нас в Казахстане сейчас недостаток - это скудный ассортимент биопрепаратов. Сейчас наш институт продолжает работу над списками препаратов.
Увы, в списке сейчас всего лишь 2% составляют биологические препараты, это очень мало. А в Европе и даже в России их больше. В Китае раньше было очень много химических заводов, и сейчас они, оказывается, только на экспорт работают, внутри страны они у себя такие химикаты уже не применяют.
Китайцы у себя усилили выпуск биологических препаратов, то есть ферментёров, штаммов бактерий. Они сейчас увеличили объемы в этом направлении, чтобы обрабатывать не химическими, которые разовый эффект даёт, а биологическими средствами.
Да, для многих людей - не специалистов и обывателей, химические препараты более наглядные, скажем так, с моментальным эффектом. А биологическими препаратами когда обрабатываешь, они где-то на седьмой день эффект дают обычно. За эти 7 дней насекомое не сразу умирает, сначала у него блокируется пищеварительная система, потом дыхательные системы и таким образом сокращается их численность. А химия — это как дихлофос распылил, и все вокруг отравлено.
- Да, да, и люди заодно отравиться могут...
- На самом деле, при применении химических препаратов всегда должны соблюдаться меры предосторожности, к тому же, все они проходят сертификацию. Но, конечно, биологические препараты не несут таких рисков для людей и для деревьев, как химикаты. Мы с природой же работаем, природа - живая, деревья - это многолетние насаждения. Эффект обработки биопрепаратами можно увидеть через 3 -5 лет, но только если их применять постоянно.
Мы себя называем врачами растений, и выписываем рецепты на препараты, чтобы были щадящие и биологические. Это не так быстро, но дает свои результаты без вреда.
Многие говорят, что биопрепараты не работают. Но это обычно говорят те, кто производит или реализовывает пестициды химические.
Тем не менее, сейчас многие фирмы-производители стараются вред уменьшить даже от химии. В советское время дустом когда проводили обработки, по 20 - 40 килограммов на гектар рассыпали. Гексахлоран, дуст - очень стойкие, столетиями не уходят из почвы. Сегодня химическая наука более развитая, но в то же время эти препараты, которые мы применяем сейчас, Европа давно уже у себя запрещает применять. Нам тоже нужно потихоньку сокращать химические пестициды, хотя, конечно, они регламентируются, но пока применяются. Желательно для города от этого отходить и полностью переходить на био. Да, от биопрепаратов эффект не моментальный, но он будет, причем, долгосрочный. Главное, чтобы поставщики брали и работали.
- А без химии можно ли обойтись?
- В нынешней ситуации, если есть очаги вредителей, то там, конечно, приходится применять вначале химические методы. То есть, как бы химиотерапию своего рода сделать. Это в основном для участков, которые никогда не обрабатывалась. Там, например, где кишат вредители, тля, болезни, гусеницы, клещи, то есть куча насекомых, там лучше провести одну химическую обработку четвёртого класса опасности из числа разрешённых для применения препаратов. Есть реестр, который утвержден, согласно реестру мы даем рекомендации сначала обработать химически, а потом поддерживать биологически.
Химия - это средства системного действия, контактного действия, ингибитор синтеза хитины, а биологические препараты, которые зарегистрировали на территории РК, созданы на основе бактерий и приятно пахнут.
- Считаете ли вы нынешнюю обработку от вредителей в Алматы эффективной?
- Сами посмотрите, почему в горах во всё объедается, а в городе все целое? Благодаря вот этим обработкам. То есть, здесь сдерживается этот наплыв. Непарный шелкопряд летает на 25 километров. Он может залететь спокойно с Алмарасана, с Бутаковки на Абая, на Достык, оставить паутинки и всё съесть. Но в городе благодаря таким регулярным обработкам ситуация спокойная. И мы рекомендовали делать постоянную защиту, чтобы бы в месяц один раз проводилась обработка, потому что фенология развивается, есть группа вредителей летняя, весенняя, осенняя, есть и клещи.
-
Trend news
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 10:33 432
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1000
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1720
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1407
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 16355
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1191
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1194
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 1911
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1264
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6179
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1643
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7120
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1391
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1748
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1669
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1650
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28699
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3813
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1728
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7002
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3029
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2200
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2541
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2738
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1966
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2095
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2855
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5975
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2357
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1860
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5195
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4889
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3307
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3509
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2136
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3843
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3376
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2372
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2292
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2363
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13804
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2946
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2234
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3302
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4180
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3078
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3405
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2872
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3315
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3880
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3461
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3212
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2735
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3720
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2288
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4892
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3595
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 180682
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2717
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5438
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5917
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5503
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4360
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3675
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8419
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3172
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22551
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4212
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17615
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 6193
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 12069
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3920
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5969
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4140
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 4068
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4398
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4525
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 5384
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3628
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4741
-
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1057
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1086
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1174
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1447
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1617
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1427
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1715
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1949
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1976
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2029
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2046
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2096
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2284
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2309
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1906
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2374
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2235
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1978
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2262
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2460
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2258
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2097
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2275
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1993
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2696
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2217
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2304
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3203
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2510
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2309
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2437
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2278
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2215
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2071
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2349
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2866
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2480
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2395
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4493
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2593
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3422
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4266
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2834
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3022
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39531
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2592
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3809
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3107
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2895
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3836
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3239
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3250
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3733
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3770
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4012
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4701
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5528
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4452
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3886
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3917
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3742
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4817
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5746
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5076
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4213
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3652
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4567
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3648
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3992
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3908
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4395
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4563
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3985
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4588
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4755
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6680
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4958
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6877
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 5282
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 5004