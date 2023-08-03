Ученые нашли самое тяжелое животное, когда-либо жившее на Земле

Массивные позвонки и другие окаменелые останки, найденные в Перу, указывают на то, что кит эпохи эоцена достигал невиданных в истории размеров и массы, передает BaigeNews.kz.

Сенсационные результаты исследований перуанские палеонтологи опубликовали в научном журнале Nature. Ученые, обнаружившие кости Perucetus colossus, предполагают, что он мог быть около 20 метров в длину и возможно обитал на мелководье.

Окаменелый кит Perucetus colossus, живший примерно 38 миллионов лет назад, мог быть тяжелее синего кита, несмотря на свою скромную длину.

В среднем синие киты, весят от 100 до 150 тонн, хотя некоторые из них могут достигать 200 тонн. По словам ученых, которые нашли и описали останки, Perucetus colossus весил от 85 до 340 тонн. Всего было найдено 13 позвонков, 4 ребра и немного таза.

По оценкам палеонтологов, кит весил около 180 тонн. Такая большая масса является результатом его больших и плотных костей.

Древний кит нырял с воздухом в легких, что типично для мелководных ныряльщиков, говорят исследователи. Однако имея в своем теле столько воздуха, ему было бы трудно оставаться на дне морского дна без балласта, поэтому у него могли развиться такие тяжелые кости. Ученые отмечают, что древний кит мог быть похож на ламантин, которые также развили плотные и массивные кости.

Палеонтолог и соавтор находки Марио Урбина из Национального университета Сан-Маркос в Лиме и его команда сперва сомневались, что нашли кости, настолько они были большими. Извлечение ребер и позвонков животного из твердых отложений заняло годы.

"Понадобилось 20 экспедиций, — говорит палеонтолог Салас-Жисмонди. "Каждый раз они собирали два позвонка, потому что они были очень тяжелыми и большими".

Отметим, что окаменелость сейчас является частью коллекции Музея естественной истории в Лиме. Perucetus colossus принадлежит к группе вымерших китов, известных как "базилозавриды".

Однако, несмотря на громкое заявление, некоторые ученые не считают это животное самым тяжелым из когда-либо живших на Земле и по-прежнему на первое место ставят синего кита. Объясняют они это тем, что слишком мало было найдено костей, по которым сложно с уверенностью утверждать о массе животного.