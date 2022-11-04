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Ученик сломал палец в школьной драке в Уральске
Ученик шестого класса получил травму пальца во время драки в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Инцидент произошёл в СОШ №34. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ученик после уроков зашёл в спортивный зал для игры в волейбол. Там же был ученик шестого класса.
"Между ними возник конфликт и десятиклассник ударил ногой шестиклассника. В результате драки последний получил открытый перелом основания ногтевой фаланги второго пальца. После осмотра медработником его отпустили домой", - рассказали в полиции.
В отношении старшеклассника ведётся досудебное расследование по статье 107 части 2 УК РК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Выясняются обстоятельства инцидента.
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