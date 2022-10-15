Учебная проверка: казахстанских военных подняли по тревоге для ремонта вертолёта

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Военные специалисты чинили авиационную технику в полевых условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Для ремонта аварийного вертолёта на итоговой проверке в рамках практических занятияй создали две выездные бригады, которые были подняты по тревоге.

Личный состав, загрузив в автомобиль необходимый инвентарь и запчасти, выдвинулся в район предназначения.

Военнослужащие развернули лагерь с хозяйственными и ремонтными зонами. В полевых условиях они ремонтировали элементы конструкции, системы вооружения, навигации и связи воздушного судна.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Работали в две смены. Вертолёт починили и вернули в строй менее чем за сутки.

Руководил занятиями заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны генерал-майор авиации Евгений Подгайский.

"При выполнении комплексной задачи комиссия оценивала уровень подготовленности инженерно-технического состава. Проверяли оперативность и качество развертывания лагеря, мастерских, пунктов хозяйственного довольствия в полевых условиях, организации их охраны. Авиационные специалисты на практике выполнили поиск неисправностей, дефектацию блоков и другие виды работ", – поделился подробностями генерал-майор авиации Евгений Подгайский.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

По словам заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны, специалисты авиационной технической базы уверенно справились с задачей.