Участок проспекта Аль-Фараби перекроют на ремонт в Астане

По согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

В связи с проведением ремонтных работ с 14 по 18 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Аль-Фараби от ул.Ж.Досмухамедулы до транспортной развязки А.Пушкина.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.