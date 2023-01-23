Участников январских беспорядков отпустили из зала суда в Атырау

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В Атырау 27 участников январских событий выслушали приговоры. Их обвиняли по 10 статьям, включая массовые беспорядки, причинение вреда здоровью полицейским, хищение оружия и в итоге отпустили по домам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По материалам дела, все 27 человек являлись участниками массовых беспорядков. Они громили, жгли и грабили здания силовых структур. Некоторые активно призывали в соцсетях выходить на улицы, а кто-то даже был замечен в нападении на сотрудников полиции.

В итоге двое попали под амнистию, 17 уже успели отсидеть свои сроки, пока ждали суд. Ещё восемь человек получили наказания, не связанные с лишением свободы.

За сотрудничество со следствием все подсудимые отпущены домой из зала суда.