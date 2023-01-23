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Иллюстративное фото Вчера, 22:42
249
Вчера, 22:42
249
Фото: Иллюстративное фото

Участников январских беспорядков отпустили из зала суда в Атырау

В Атырау 27 участников январских событий выслушали приговоры. Их обвиняли по 10 статьям, включая массовые беспорядки, причинение вреда здоровью полицейским, хищение оружия и в итоге отпустили по домам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По материалам дела, все 27 человек являлись участниками массовых беспорядков. Они громили, жгли и грабили здания силовых структур. Некоторые активно призывали в соцсетях выходить на улицы, а кто-то даже был замечен в нападении на сотрудников полиции.

В итоге двое попали под амнистию, 17 уже успели отсидеть свои сроки, пока ждали суд. Ещё восемь человек получили наказания, не связанные с лишением свободы.

За сотрудничество со следствием все подсудимые отпущены домой из зала суда.

"Подсудимые признали свою вину, не оспаривали ни одно из доказательств, сотрудничали со следствием. По совокупности исследованных в деле доказательств, полагая, что обвинение, предъявленное подсудимым, частично не нашло своих доказательств, суд вынес такое решение", - пояснила судья Зарема Хамидуллина.

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#январские события #суд #приговор #Атырау
BaigeNews.kz
Вчера, 22:42
249
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