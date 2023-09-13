Участники уникального марафона-байги преодолели половину пути по степям Казахстана

Завершился седьмой этап гранд марафона-байга "Ұлы дала жорығы". Участники преодолели половину пути и сменили лошадей, передаёт BaigeNews.kz.

12 команд продолжают соревноваться.

По итогам седьмого этапа команда Костанайской области финишировала первой. Представители Астаны стали вторыми, а всадники из Актюбинской области - третьими.

Общий зачёт выглядит так:

1 место - Мангистауская область, всадники преодолели 650 километров за 42 часа 43 минуты 53 секунды

2 место - Актюбинская область, результат - 43 часа 59 минут 37 секунд

3 место - Костанайская область, 44 часа 39 минут 56 секунд

4 место - Астана, 46 часов 3 минуты 58 секунд

5 место - Жетысуская область, 46 часов 43 минуты 57 секунд

6 место - Жамбылская область, 47 часов 36 минут 21 секунда

7 место - Алмат, 49 часов 8 минут 31 секунда

8 место - Абайская область, 49 часов 43 минуты 53 секунды

9 место - Туркестанская область, 52 часа 43 минуты 2 секунды

10 место - Алматинская область, 54 часа 4 минуты 32 секунды

11 место - Карагандинская область, 55 часов 4 минуты 32 секунды

12 место - Улытауская область, 71 час 21 минута 13 секунд

"В прошлом году команда, которая первой преодолела 650 километров, потратила на это около 56 часов, а в этом году на это же расстояние ушло всего лишь 42 часа. Во-первых, это свидетельствует о хорошей подготовке лошадей, во-вторых, о высокой конкуренции между командами. Также участники марафона-байга приняли решение преодолеть на четырёх лошадях из первого этапа 1 300 километров вне рамок соревнования. Всё это происходит строго с разрешения и при контроле ветеринарных врачей", - рассказал президент федерации конного спорта JORYQ Бакытжан Турлыбек.