Участники группы ABBA стали рыцарями

Король Швеции Карл XVI Густав принял решение о присуждении почетных грантов за исключительные заслуги солистам группы АВВА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный портал шведской королевской семьи kungahuset.se.

Согласно тексту документа Карл XVI Густав присудил гранты сразу 11 его подданным. Лауреаты Ордена были номинированы общественностью. Затем предложения были подготовлены Советом Ордена при Шведской королевской академии наук.

Командирами первого класса королевского ордена Васы стали исполнители Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Ройсс и Бьорн Ульвеус за "За выдающийся вклад в шведскую и международную музыку".

Также в списке награжденных два бизнесмена, социальный работник, ученные, дипломат, актриса и военный.

Орден Вазы (Васы) – один из четырех рыцарских орденов Швеции наряду с орденами Меча, Северной Звезды и орденом Серафима. В последний раз этим орденом в стране награждали в 1974 году.

Церемония награждения состоится 31 мая.