Участки республиканских трасс закрыли в двух областях Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий в 2 областях закрыли участки республиканских дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 12.30 ч. 31 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях", - говорится в сообщении.

Жамбылская область – 1 участок

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 534-593, уч. с.Айша Биби – гр.Туркестанской обл.– 59 км. (метель, ограничение видимости).

Туркестанская область – 1 участок

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-652, уч. гр.Туркестанской обл.- п.Машат – 59 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области).

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 699 единиц техники и 1419 человек.