  • 26 Августа, 20:29
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Участки нескольких улиц перекрыли на ремонт в Астане

Сегодня, 18:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55
178
Фото: gov.kz

Сразу на нескольких улицах столицы ведётся ремонт. В связи с этим движение на ремонтируемых участках временно закрыли, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Так, ремонт дорожного полотна ведется на пересечении проспекта Туран и ул. Достык.

В связи с этим с 26 по 27 августа текущего года  полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на этом участке.

С 26 по 31 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Республики на участке от ул.Ташенова до ул. Иманова. Здесь также ведутся ремонтные работы.

Кроме того, на средний ремонт с 26 по 31 августа закрыта улица Туркестан на участке от улицы Достык до улицы Сыганак.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

 

Самое читаемое

Наверх