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  • Убийцу отца двоих детей присяжные признали виновным в Семее
pixabay.com Вчера, 15:58
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Вчера, 15:58
806
Фото: pixabay.com

Убийцу отца двоих детей присяжные признали виновным в Семее

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Первый обвинительный приговор с участием суда присяжных заседателей вынесли в области Абай. Наказание определили для мужчины, убившего молодого предпринимателя, отца двоих детей, передаёт BaigeNews.kz.

Единым мнением голосующих принято решение о виновности  А. в совершении убийства Н. из хулиганских побуждений с применением огнестрельного оружия.

Причиной совершения убийства стала обыденная ситуация на дороге. Осужденному не понравилось поведение водителя при его требовании остановить машину.

"Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Абай житель Урджара А. осуждён к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в прокуратуре области Абай.

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Вчера, 15:58
806
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