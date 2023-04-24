Убийцу отца двоих детей присяжные признали виновным в Семее

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Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Первый обвинительный приговор с участием суда присяжных заседателей вынесли в области Абай. Наказание определили для мужчины, убившего молодого предпринимателя, отца двоих детей, передаёт BaigeNews.kz.

Единым мнением голосующих принято решение о виновности А. в совершении убийства Н. из хулиганских побуждений с применением огнестрельного оружия.

Причиной совершения убийства стала обыденная ситуация на дороге. Осужденному не понравилось поведение водителя при его требовании остановить машину.