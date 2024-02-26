Убийство произошло средь бела дня в Астане
Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
517Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В Астане возле дома по проспекту аль-Фараби, 5 убили мужчину. Подозреваемый задержан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Жители столицы встревожились скоплением полицейских машин и карет "скорой помощи" по указанному адресу.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному адресу произошло убийство.
"По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и задержан. Проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе ведомства.