  • 26 Февраля, 19:30
  • BAIGENEWS

Убийство произошло средь бела дня в Астане

Сегодня, 17:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59
517
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Астане возле дома по проспекту аль-Фараби, 5 убили мужчину. Подозреваемый задержан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жители столицы встревожились скоплением полицейских машин и карет "скорой помощи" по указанному адресу.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному адресу произошло убийство.

"По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и задержан. Проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе ведомства.

Самое читаемое

Наверх