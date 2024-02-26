Убийство произошло средь бела дня в Астане

В Астане возле дома по проспекту аль-Фараби, 5 убили мужчину. Подозреваемый задержан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жители столицы встревожились скоплением полицейских машин и карет "скорой помощи" по указанному адресу.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному адресу произошло убийство.