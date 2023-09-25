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Убийства, грабежи и кражи: в МВД рассказали о криминогенной ситуации в Казахстане

Сегодня, 11:26
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Фото: Baigenews.kz

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала о криминогенной ситуации в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что за неделю в Казахстане совершено 1847 преступлений. Большинство из них или 1753 преступлений раскрыто в течение суток.

"Полицейскими раскрыто "по горячим следам" семь убийств, четыре умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 38 грабежа и 396 кражи чужого имущества", - отметила Шугыла Турлыбек.

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