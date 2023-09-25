Убийства, грабежи и кражи: в МВД рассказали о криминогенной ситуации в Казахстане
Сегодня, 11:26
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Сегодня, 11:26Сегодня, 11:26
480Фото: Baigenews.kz
Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала о криминогенной ситуации в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Шугыла Турлыбек сообщила, что за неделю в Казахстане совершено 1847 преступлений. Большинство из них или 1753 преступлений раскрыто в течение суток.
"Полицейскими раскрыто "по горячим следам" семь убийств, четыре умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 38 грабежа и 396 кражи чужого имущества", - отметила Шугыла Турлыбек.
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