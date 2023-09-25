Убийства, грабежи и кражи: в МВД рассказали о криминогенной ситуации в Казахстане

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала о криминогенной ситуации в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что за неделю в Казахстане совершено 1847 преступлений. Большинство из них или 1753 преступлений раскрыто в течение суток.