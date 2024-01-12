Убил отца и остался на свободе житель Павлодарской области

Суд в Павлодаре оставил на свободе мужчину, убившего отца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Из материалов дела известно, что словесный конфликт между родственниками перерос в ссору. Отец хотел выгнать 35-летнего сына из дому, так как тот нигде не работал и вёл праздный образ жизни.

Во время ссоры молодой мужчина выскочил из-за стола и ударил родителя по щеке, а затем с силой его толкнул. Отец потерял равновесие и упал, ударившись головой о батарею. Попытался встать, но потерял сознание. От полученных травм пенсионер, не приходя в себя, скончался на месте трагедии.

Дело по факту причинения смерти по неосторожности – часть 1 статьи 104 УК РК рассматривал суд №2. За такое преступление грозит лишение свободы на три года.

По информации суда, наказания можно избежать, если подсудимый добровольно возместил имущественный ущерб и загладил моральный вред. Такой момент предусмотрен в первом пункте первой части 55 статьи УК РК.

Так как гражданский иск потерпевшей молодому человеку предъявлен не был, из зала суда его отпустили домой.